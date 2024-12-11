اكتشفوا كل جديد حول وصل كام.. سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 11 ديسمبر - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:54 صباحاً - شهدت سوريا العديد من الأحداث خلال الفترة الحالية أدت إلى حدوث تغييرات اقتصادية متعددة أبرزها انهيار سعر الليرة السورية أمام العديد من العملات الأجنبية سواء الدولار أو اليورو أو الليرة التركية وكذلك العملات العربية مثل الجنية المصري والدرهم الإماراتي والريال السعودي، وفي هذا المقال سنتعرف على آخر تحديثات سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار والعملات الأخرى اليوم الأربعاء الموافق 11 من ديسمبر.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار والعملات الأخرى

تشهد العملة السورية اليوم الأربعاء الموافق 11 من ديسمبر انخفاض حاد بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية الراهنة، مع وجود تباين في الأسعار بين المدن السورية، وقد جاء سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار والعملات الأخرى على النحو الآتي:

الدولار الأمريكي سعر الشراء نحو 14.500 ليرة سورية في دمشق، وبلغ سعر البيع نحو 15.500 ليرة سورية، كما يختلف السعر بين المدن السورية.

أما الدينار الأردني سعر الشراء نحو 20.445 ليرة سورية أما سعر البيع نحو 21.864 ليرة سورية.

وبالنسبة لسعر اليورو فقد بلغ سعر الشراء نحو 15.258 ليرة سورية وسعر البيع نحو 16.315 ليرة سورية.

الدرهم الإماراتي سعر الشراء نحو 3947 ليرة سورية، وسعر البيع نحو 4222 ليرة سورية

الريال السعودي سعر الشراء 3863 ليرة سورية، وسعر البيع 4133 ليرة سورية.

الليرة التركية سعر الشراء نحو 414 ليرة سورية، بينما سعر البيع نحو 445 ليرة سورية.

الجنيه المصري بلغ سعر الشراء نحو 285 ليرة سورية، بينما سعر البيع نحو 307 ليرة سورية.

تحويل الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية

بعد أن تعرفنا على سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار سنتعرف على تفاصيل تحويل الدولار الأمريكي إلى الليرة السورية وفقًا للسعر الحالي لليوم الأربعاء الموافق 11 من ديسمبر، فقد بلغ سعر 1 دولار أمريكي نحو 14 ألف ليرة سورية وباقي التحويلات على النحو الآتي: