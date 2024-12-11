اكتشفوا كل جديد حول وزارة المالية تفاصيل زيادة المرتبات 2025 وتبكير صرف مرتبات شهر ديسمبر لجميع الموظفين في مصر - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:59 صباحاً - بدأ الكثير من التساؤلات من جميع المواطنين علي معرفة تفاصيل زيادة المرتبات 2025، خصوصا مع نهاية العام وقرب السنة الجديدة 2025، وانتشرت في الآونة الأخيرة حالات بحث مستمرة علي منصات التواصل الاجتماعي علي معرفة التفاصيل كاملة عن زيادة المرتبات الخاصة بالموظفين في مصر حيث كانت هناك زيادة جديدة في الشهور الماضية وتم تطبيقها لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، وسوف نتعرف علي التفاصيل كاملة من خلال موقعنا اقرأ نيوز عن تفاصيل زيادة المرتبات 2025 من خلال متابعة هذا المقال.

وزارة المالية تفاصيل زيادة المرتبات 2025

انتشرت في الفترة الأخيرة عن الموعد الجديد لزيادة المرتبات لعام 2025، ومن الطبيعي ان كان هناك زيادة في هذا العام وتم التصديق عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو من جعل هذه الزيادة يتم صرفها بشكل مبكر لتكون في شهر مارس بدلا من شهر يوليو، ومن المقرر ان يتم وضع زيادة جديدة في العام الجديد في شهر يوليو بعد ان يتم الدراسة بشكل جيد من جانب وزارة المالية ويطلع عليها الرئيس كما حدث من قبل، وهناك اخبار منتشرة في الساعات القليلة علي تبكير في الزيادة للعام الجديد 2025، ونؤكد ان هذه مجرد شائعات انتشرت في الفترات الأخيرة.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

قامت وزارة المالية بالإعلان بشكل رسمي علي تبكير صرف المرتبات لتكون في يوم 22 ديسمبر المقبل بعد ان كانت 24 وذلك لسد الاحتياجات والمصاريف التي تخص الموظفين قبل بداية العام الجديد، ويكون صرف المتأخرات يوم 8و 9 و 10 من نفس الشهر.