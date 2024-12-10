اكتشفوا كل جديد حول قيامة عثمان 174 .. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 على تردد كل القنوات الناقلة حلقة انتقام عثمان - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:37 مساءً - مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 على تردد كل القنوات الناقلة نوضحها مع حضراتكم الان لكونه يعتبر من احدي واشهر الاعمال الدرامية فى تركيا وذلك بعد نجاحه فى تحقيق اعلي نسبة من المشاهدات بفضل قصته التاريخية واحداثه المثيرة والشيقة، لهذا سوف نوضح مع حضراتكم الان كل ماهو متعلق حول حلقة المسلسل الجديدة المخطط على ان تذاع بعد ساعات قليلة من الان.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174

مسلسل قيامة عثمان واحدة من المسلسلات التركية التي استطاعت في وقت قصير ان تحقق أعلى نسبة من المشاهدات فى تركيا، حيث استطاع المسلسل التركي المؤسس عثمان ان يحافظ على سلسلة نجاحات مسلسل قيامة ارطغرل من حيث نسبة المشاهدات خاصة فى تلك الحلقات مع عودة شخصية صوفيا من جديد التي لعبت على زيادة نسبة حماس الاحداث بشكل كبير وملحوظ، حيث سنتابع فى حلقة اليوم عدد كبير من الاحداث التي من ضمنها وفاة بيجوم وقراصي ومساعدة علاء الدين من قبل كانتيوماز وغيرها من الأحداث القوية والشيقة، لهذا الامر سننقل لكم عبر الفقرة التالية من تلك المقال الان تردد القنوات المسؤولة عن نقل المسلسل.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يذاع المسلسل التركي المحبوب قيامة عثمان فى مساء يوم الاربعاء من كل اسبوع عند تمام السابعة مساءً حسب توقيت القاهرة والثامنة حسب توقيت المملكة العربية السعودية على نحو الرموز والترددات التالية:

القمر الصناعي ترك سات

التردد:- 11628

معدل الاستقطاب افقي

الترميز:- 27500

الجودة اتش دي

معدل التصحيح:- 5/6

القمر الصناعي نايل سات

التردد 12034

التصحيح 3/4

الاستقطاب افقي

الترميز 27500

القمر الصناعي عرب سات

التردد 11034

معدل الترميز27500

معدل الاستقطاب عمودي