اكتشفوا كل جديد حول ” لولو والبيبي الجديد ” تردد قناة وناسة 2025 wanasah tv علي جميع الاقمار الصناعية ومتابعة أحدث أغاني الاطفال - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:18 مساءً - تعتبر قناة وناسة من أشهر قنوات الأطفال الموجودة في مصر والوطن العربي ،حيث انتشرت وناسة في الفترات الأخيرة انتشار كبير وأصبح الكثير من الأطفال يرددون أغاني وناسة ،حيث تعرض القناة العديد من الأغاني الترفيهية للأطفال كما تعرض الكثير من الرسوم المتحركة التي تجذب انتباه الطفل اليها ،ويبحث الكثير من الأمهات عن التردد الخاص بها عبر محركات البحث وتميز القناة بانها تعمل علي مدار 24 ساعه متواصلة ،وسوف نعرض اليكم من خلال موقعنا قرا نيوز تردد قناة وناسة 2025.

تردد قناة وناسة 2025 علي النايل سات

اليكم تردد قناة وناسة الجديد علي القمر الصناعي نايل سات.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الخاص بالقناة : 11430

معدل الاستقطاب للقناة: عمودي

معدل الترميز للقناة: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

جودة القناة : HD

تردد قناة وناسة 2025 علي العرب سات

القمر الصناعي : عرب سات.

تردد القناة الجديد : 11270

معدل الاستقطاب للقناة: عمودي

معدل الترميز للقناة: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

جودة القناة : HD.

خطوات تحميل قناة وناسة 2025 علي جهاز الاستقبال