اكتشفوا كل جديد حول أحداث جَديدة قوية .. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 الجزء السادس عبر قنوات عرض Kurulus Osman - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:46 مساءً - هناك حالة كبيرة من الترقب تنتظر مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 وذلك لأنه من أشهر الأعمال التركية الناجحة ويقوم الملايين بمتابعة في كافة أنحاء العالم، كما يضم أحدث شيقة في كل حلقة دون أن يتخلل من المشاهد أي إحساس في الملل عندما يشارك في مسلسل قيامة عثمان على الكبير من أشهر الممثلين الاتراك عاملينها من قام من قبل المشاركة في أعمال ناجحة ومشهورة للغاية ومنهم النجم بوراك أوزجيفيت.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174

الحلقة 174 من مسلسل قيامة عثمان يتم عرضها هذا الأسبوع وذلك ومدة الحلقة التي تصل الى 120 دقيقة أي تعادل ساعتين متواصلين، ولذلك يزيد من شوق المتابعين محبي المسلسل وسوف تضم الحلقه الكثير من الأحداث والتفاصيل والتي من المقرر عرضها يوم الأربعاء القادم على قناة ATV في الساعة 6:00 مساء وذلك بتوقيت مصر، والسابعة مساء بتوقيت تركيا والسعودية، كما يمكنكم مشاهدتها من داخل العالم العربي الفجر الجزائرية يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 10:00 مساء أو عن طريق موقع قصة عشق.

اعلان الحلقة 174 من مسلسل قيامة عثمان

حقق اعلان مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 174 تفاعلا كبيراً بسبب استكماله للحلقة السابقة التي كانت تحتوي علي أحداث قوية وقد تم عرضها يوم 4 ديسمبر 2024 من خلال قناة ATV أما على قناة الفجر الجزائرية تم العرض يوم 5 ديسمبر كما يتوقع أن تحتوي الحلقة 174 على أحداث أقوي وأهم لوجود العديد من الخطط لبداية الحرب ضد صوفيا.

ودائما ما يتم عرض إعلان خاص بكل حلقة وتم عرض مجموعة من المشاهد من خلال الإعلان الخاص بالحلقة 147 ما هي: