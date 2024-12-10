اكتشفوا كل جديد حول موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 وحقيقة صرف زيادة 20% بقرار رئاسي لجميع العاملين - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:26 مساءً - مع دخول شهر ديسمبر الحالي، ينتظر العاملون في مختلف القطاعات الحكومية بمصر صرف رواتبهم لتلبية الالتزامات المعيشية الشهرية مثل الإيجارات، الفواتير، واحتياجات التعليم، وأعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف رواتب ديسمبر 2024، لتكون بداية الصرف يوم الأحد 22 ديسمبر، أي قبل الموعد المعتاد الذي يكون في 24 من كل شهر، على أن تستمر عمليات الصرف لمدة خمسة أيام، وفيما يلي المزيد من التفاصيل.

تفاصيل مواعيد صرف الرواتب

أعلنت وزارة المالية المصرية عن موعد صرف رواتب الموظفين بمختلف القطاعات لشهر ديسمبر بعد أنباء تبكيرها لتكون لمدة 5 أيام كما يلي:

الأحد 22 ديسمبر: أول يوم للصرف.

الاثنين 23 ديسمبر: ثاني يوم.

الثلاثاء 24 ديسمبر: ثالث يوم.

الأربعاء 25 ديسمبر: رابع يوم.

الخميس 26 ديسمبر: خامس وأخير أيام الصرف.

كما أعلنت وزارة المالية عن أنه سيتم صرف المتأخرات المالية لشهر نوفمبر الماضي خلال الفترة من 8 ديسمبر حتى 10 ديسمبر 2024.

أماكن صرف الرواتب

لتجنب الازدحام وتسهيل عملية الصرف، أُتيحت الرواتب عبر:

فروع مكاتب البريد في مختلف المحافظات.

ماكينات الصراف الآلي.

بعض البنوك الحكومية.

هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة بتسهيل الأمور المالية للموظفين قبل حلول السنة الميلادية الجديدة، وتوفير طرق متعددة للوصول إلى الرواتب بما يضمن الراحة للجميع.

حقيقة صرف زيادة 20% بالرواتب لشهر ديسمبر

نفت وزارة المالية المصرية الأخبار المنتشرة بشأن صدور قرار رئاسي عاجل بصرف زيادة 20% برواتب الموظفين بداية من ديسمبر 2024، وأكدت على أن ما هو متداول شائعات لا أساس لها من الصحة، وفي حال صدر قرار بالزيادة سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي، ومن المتوقع أن تكون الزيادة مع بداية العام الجديد 2025 مع راتب شهر يناير، ولكن حتي الآن لا توجد أخبار مؤكدة لذلك.