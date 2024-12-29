محمد صديق: أي لاعب يتمنى الانضمام للأهلي ومحظوظ باللعب مع جوزيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 07:30 صباحاً - تحدث محمد صديق، لاعب الزمالك والأهلي السابق، عن بداية مسيرته مع كرة القدم.

وقال صديق في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: تأسست على يد الكابتن حلمى طولان وأنا محظوظ بذلك، وكابرال من أعظم مدربي الزمالك ونجح فى بناء فريق قوي.

سبب رحيل محمد صديق عن الزمالك

وأضاف: قضيت 4 مواسم فى الزمالك وحققت بطولات كثيرة، ورحلت عن الأبيض بسبب عدم الاستقرار الفني والإداري.

وتابع: وقعت للمقاولون بعد الرحيل عن الزمالك، وحسام البدري طلب ضمي للأهلي من المقاولون.

وأكمل: لم ألعب أساسيًا فى بداياتي مع الأهلي، وإصابة عماد النحاس وأحمد السيد ساهمت فى ظهوري بشكل أساسي مع الأهلي.

وواصل: الاستقرار الفني والإداري والمالي متواجد فى الأهلي بصفة منتظمة، وأنا محظوظ باللعب مع جيل مانويل جوزيه، وأي لاعب يتمنى اللعب للأحمر.

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