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محمد صديق: أي لاعب يتمنى الانضمام للأهلي ومحظوظ باللعب مع جوزيه - أخبار كلمتك

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محمد صديق: أي لاعب يتمنى الانضمام للأهلي ومحظوظ باللعب مع جوزيه - أخبار كلمتك

محمد صديق: أي لاعب يتمنى الانضمام للأهلي ومحظوظ باللعب مع جوزيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 07:30 صباحاً - تحدث محمد صديق، لاعب الزمالك والأهلي السابق، عن بداية مسيرته مع كرة القدم.

وقال صديق في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: تأسست على يد الكابتن حلمى طولان وأنا محظوظ بذلك، وكابرال من أعظم مدربي الزمالك ونجح فى بناء فريق قوي.

سبب رحيل محمد صديق عن الزمالك

وأضاف: قضيت 4 مواسم فى الزمالك وحققت بطولات كثيرة، ورحلت عن الأبيض بسبب عدم الاستقرار الفني والإداري.

وتابع: وقعت للمقاولون بعد الرحيل عن الزمالك، وحسام البدري طلب ضمي للأهلي من المقاولون.

وأكمل: لم ألعب أساسيًا فى بداياتي مع الأهلي، وإصابة عماد النحاس وأحمد السيد ساهمت فى ظهوري بشكل أساسي مع الأهلي.

وواصل: الاستقرار الفني والإداري والمالي متواجد فى الأهلي بصفة منتظمة، وأنا محظوظ باللعب مع جيل مانويل جوزيه، وأي لاعب يتمنى اللعب للأحمر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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