رمضان السيد: أكرم توفيق سيخسر بالرحيل عن الأهلي - أخبار كلمتك

رمضان السيد: أكرم توفيق سيخسر بالرحيل عن الأهلي - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يفوز على أتالانتا بثنائية ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي (صور) - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يفوز على أتالانتا بثنائية ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي (صور) - أخبار كلمتك

مجلس الزمالك يحسم مصير محمد السيد من عرض نوتنجهام فورست - أخبار كلمتك

مجلس الزمالك يحسم مصير محمد السيد من عرض نوتنجهام فورست - أخبار كلمتك

أحمد سليمان يكشف حقيقة إيقاف قيد الزمالك بسبب اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

أحمد سليمان يكشف حقيقة إيقاف قيد الزمالك بسبب اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

مسئول بالزمالك: جوميز رفض التعاقد مع أفضل مدافع في أفريقيا - أخبار كلمتك

مسئول بالزمالك: جوميز رفض التعاقد مع أفضل مدافع في أفريقيا - أخبار كلمتك

خبير بالشؤون الإسرائيلية: ترامب يرعى فكرة الشرق الأوسط الجديد بقيادة تل أبيب - أخبار كلمتك

خبير بالشؤون الإسرائيلية: ترامب يرعى فكرة الشرق الأوسط الجديد بقيادة تل أبيب - أخبار كلمتك

بقانون يحظر استخدام مصطلح الضفة الغربية، الكونجرس الأمريكى يحتفل بتأسيس لوبي "يهودا والسامرة" لدعم إسرائيل - أخبار كلمتك

بقانون يحظر استخدام مصطلح الضفة الغربية، الكونجرس الأمريكى يحتفل بتأسيس لوبي "يهودا والسامرة" لدعم إسرائيل - أخبار كلمتك

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 2- 1- 2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 2- 1- 2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

“الحريفة 2” ضمن أعلى 5 أفلام تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما - أخبار كلمتك

“الحريفة 2” ضمن أعلى 5 أفلام تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما - أخبار كلمتك

نجمة مسرح مصر تحتفل بزفافها، وأشرف عبد الغفور أبرز الحضور - أخبار كلمتك

نجمة مسرح مصر تحتفل بزفافها، وأشرف عبد الغفور أبرز الحضور - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار اليمن

عاجل:انفجارات عنيفة جراء استهداف الحوثيين لهذه الدولة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عاجل:انفجارات عنيفة جراء استهداف الحوثيين لهذه الدولة - أخبار كلمتك

عاجل:انفجارات عنيفة جراء استهداف الحوثيين لهذه الدولة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 11:30 مساءً - كلمتك/خاص:


قال الجيش الإسرائيلي: دوي صفارات الإنذار في مناطق وسط البلاد إثر إطلاق صاروخ من #اليمن و: سلاح الجو اعترض صاروخا أطلق من #اليمن قبل اختراقه المجال الجوي الإسرائيلي

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب الكبرى ومناطق في القدس

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: دوي انفجارات في تل أبيب الكبرى ناجمة عن محاولة اعتراض صاروخ أطلق من #اليمن

واضافت: إطلاق صواريخ اعتراضية باتجاه صاروخين باليستيين أطلقا من #اليمن

 

واختتمت: اعتراض صاروخين أطلقا من #اليمن أحدهما بعد اجتيازه مجال إسرائيل الجوي والثاني قبل دخوله

 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

مقتل واصابة ٢٥ شخص اثر تحشيد للحو ثيين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق