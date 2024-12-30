عاجل:انفجارات عنيفة جراء استهداف الحوثيين لهذه الدولة - أخبار كلمتك



قال الجيش الإسرائيلي: دوي صفارات الإنذار في مناطق وسط البلاد إثر إطلاق صاروخ من #اليمن و: سلاح الجو اعترض صاروخا أطلق من #اليمن قبل اختراقه المجال الجوي الإسرائيلي

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب الكبرى ومناطق في القدس

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: دوي انفجارات في تل أبيب الكبرى ناجمة عن محاولة اعتراض صاروخ أطلق من #اليمن

واضافت: إطلاق صواريخ اعتراضية باتجاه صاروخين باليستيين أطلقا من #اليمن

واختتمت: اعتراض صاروخين أطلقا من #اليمن أحدهما بعد اجتيازه مجال إسرائيل الجوي والثاني قبل دخوله