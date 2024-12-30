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هيلاس فيرونا يخطف فوزا مثيرا من بولونيا 2/3 في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

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هيلاس فيرونا يخطف فوزا مثيرا من بولونيا 2/3 في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

هيلاس فيرونا يخطف فوزا مثيرا من بولونيا 2/3 في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 11:48 مساءً - حقق فريق هيلاس فيرونا فوزًا مثيرًا على ضيفه بولونيا بنتيجة 3-2 في المباراة التي جرت مساء اليوم الإثنين، على ملعب ريناتو دال آرا، ضمن لقاءات الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

سجل أهداف هيلاس فيرونا: أمين سار، كاسبير تينجستيدت، سانتياجو كاسترو لاعب بولونيا بالخطأ في مرماه، في الدقائق 38 و45 و48.

بينما سجل هدفي بولونيا اللاعب بنيامين دومينجيز في الدقيقتين 20 و58.

وتعرض توماسو بوبيجا لاعب بولونيا للطرد في الدقيقة 51.

وبهذه النتيجة، يرفع فريق فيرونا رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس عشر، بينما تجمد رصيد بولونيا عند النقطة 28 في المركز  السابع.

تشكيل هيلاس فيرونا أمام بولونيا 

مونتيبو، جيلاردي، كوبولا، دافيدوفيتش، لازوفيتش، سردار، دودا، تشاتشوا، سوسلوف، تينجستيدت، سار.

تشكيل بولونيا ضد هيلاس فيرونا 

سكوروبسكي، ميراندا، لوكومي، بيكيما، هولم، بوبيجا، فرويلر، دومينجيز، فابيان، أودجورد، كاسترو.

فوز كومو على ليتشي 

فاز فريق كومو على نظيره ليتشي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد جيوسيبي سينيجاجليا في إطار منافسات الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

تقدم نيكولاس مارتينيز لاعب كومو ركلة جزاء في الدقيقة 31 بعدما تصدى لها حارس مرمى ليتشي، وعوض نفس اللاعب إهداره لركلة الجزاء بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 49، قبل أن يضاعف باتريك كوتروني النتيجة في الدقيقة 79.

وبهذه النتيجة يحتل كومو المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة فيما يحتل ليتشي المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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