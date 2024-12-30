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أغنية "ياه" لتامر عاشور تحقق 5 ملايين مشاهدة في أقل من أسبوع - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 11:48 مساءً - ما زال الفنان تامر عاشور يتصدر محركات البحث بأحدث أغنياته التي تحمل اسم “ياه”، والتي طرحها منذ أيام عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وحققت الأغنية قرابة الخمسة ملايين مشاهدة في أسبوع واحد فقط، كما أنها نالت إعجاب عدد كبير من جمهور تامر عاشور الذين أثنوا على الأغنية من خلال تعليقاتهم.

أغنية ياه 

الأغنية من كلمات محمود عبدالله، ألحان محمدى، توزيع أحمد إبراهيم ومكس وماستر أمير محروس.

كلمات أغنية ياه 

 وتقول كلمات أغنية “ياه”: “ياه عالسنين المسروقين مني ف هواه عالفاضي ياه خانّني الجمال والقلب شال.. أوجاع تُقال وياريت ينساه ده أذاه خان ليه شاف إيه مني ما يقول اللي شافه.. بدّيه خير طول عمري وكمان ده اعترافه.. بسهوله إديته عمري وباعه إديته سري وذاعه وكشفلي إيه جواه ف نواياه”. 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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