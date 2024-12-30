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ارتفاع معظم البورصات الخليجية بتعاملات الاثنين - أخبار كلمتك

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ارتفاع معظم البورصات الخليجية بتعاملات الاثنين - أخبار كلمتك

ارتفاع معظم البورصات الخليجية بتعاملات الاثنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 11:28 مساءً - رصدت حنان رمسيس خبيرة اسواق المال، اداء الاسواق الخليجيه في جلسه الاثنين، حيث مالت معظم مؤشرات الاسواق الخليجيه علي التواجد في المنطقه الخضراء.

ففي المملكه العربيه السعوديه

ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبه 0.47%وهي تقدر ب 47 نقطة ليصل الي 11939 نقطة بقيم تداول تصل الي مليار ريال.

وفي الامارات

تواجدت مؤشرات الاسواق في المنطقه الخضراء حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبه 5154نقطة كما ارتفع مؤشر سوق ابوظبي بنسبه 0.87%وهي تقدر ب 82نقطة ليصل الي 9408نقطة بقيم تداول اجماليه تجاوز 4 مليار درهم.

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وفي الكويت

بعد سلسله من الارتفاعات عاد مؤشر الكويت 50الي الانخفاض حيث انخفض بنسبه 0.30%وهي تقدر ب 21نقطة ليصل الي 6744نقطة

بقيم تداول تجاوز 45مليون دينار.

 

تداولات الاسبوع الماضي 

وخلال الاسبوع مالت، الأسواق الخليجية  للتراجع؛ متأثرة بالاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط  وتذبذب أسعار النفط وبيانات الاقتصاد الأمريكي.


ففي المملكة العربية السعودية

 

أغلق المؤشر السعودي آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 11859 نقطة بخسائر بلغت 33 نقطة ليواصل بذلك تراجعه للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 0.28%.


وفي قطر


وتراجع مؤشر بورصة قطر على مدار الأسبوع بنسبة 0.4% ليحقق ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

وفي الكويت

شهدت بورصة الكويت ارتفاعًا في المؤشر الأول بنسبة 0.9% على مدار الأسبوع حقق المؤشر الكويتي أعلى مكاسب أسبوعية في شهر ونصف.

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وفي الإمارات

تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.4% في يوم الخميس مسجلًا ثاني خسائر يومية له على التوالي متأثرًا بانخفاض سهم العالمية القابضة بنسبة 1%،وانخفضت السيولة إلى 572 مليون درهم لتسجل أدنى مستوياتها منذ بداية العام الحالي،في حين ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.6% ليغلق فوق مستويات 5100 نقطة لأول مرة في أكثر من عقد بدعم من ارتفاع سهمي إعمار للتطوير وديو بنسبة 2% و1.5% على التوالي.

 

كما ارتفع سهم شعاع كابيتال بنسبة 5% ليسجل أعلى مستوى له في نحو 4 أشهر بعد أن وافق مجلس إدارة الشركة على صفقة مع أحد الدائنين الرئيسيين لإعادة هيكلة ديون بقيمة 208 ملايين درهم.

 

وارتفع مؤشر سوق دبي بأكثر من 25% منذ بداية العام الحالي متجهًا لتسجيل رابع مكاسب سنوية على التوالي.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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