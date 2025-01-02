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ارتفاع أسعار النفط بعد عودة المستثمرين من العطلات وترقب التعافي في الصين - أخبار كلمتك

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ارتفاع أسعار النفط بعد عودة المستثمرين من العطلات وترقب التعافي في الصين - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار النفط بعد عودة المستثمرين من العطلات وترقب التعافي في الصين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 05:15 صباحاً - ارتفعت أسعار النفط قليلًا، اليوم الخميس، وهو أول أيام التداول في 2025، حيث يراقب المستثمرون العائدون من العطلات التعافي في اقتصاد الصين والطلب على الوقود بعد تعهد الرئيس شي جين بينج بتعزيز النمو.

 

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتًا، أو 0.6 في المئة، إلى 75.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 01.28 بتوقيت جرينتش وذلك بعد إغلاقها مرتفعة 65 سنتًا يوم الثلاثاء، آخر يوم تداول في 2024.


وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا، أو 0.7 في المئة، إلى 72.21 دولار للبرميل بعد إغلاقها مرتفعة 73 سنتا في الجلسة السابقة.

وقال الرئيس الصيني يوم الثلاثاء في خطابه بمناسبة العام الجديد إن بلاده ستنفذ سياسات أكثر استباقية لتعزيز النمو في 2025.

وفي مسح رسمي صدر يوم الثلاثاء، نما نشاط التصنيع في الصين بالكاد في ديسمبر رغم تعافي الخدمات والبناء.

 

وتشير البيانات إلى أن التحفيز السياسي يتسرب إلى بعض القطاعات مع استعداد الصين لمخاطر تجارية جديدة بسبب الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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