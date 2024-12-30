صحيفة عبرية: حماس استعادت فجأة قدراتها في السيطرة على مناطق وسط غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 11:43 مساءً - أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم، أن حركة حماس استعادت قدراتها العسكرية بمناطق وسط غزة.

حماس تستعيد قدراتها العسكرية في غزة

ونقلت الصحيفة العبرية عن مسؤولين غربيين تأكيدهم، أن حماس نجحت أخيرًا في استعادة معظم قدراتها بالسيطرة المدنية على مناطق بقطاع غزة.

وكشفت أن المناطق التي استعادت فيها حماس بعض قدراتها تقع وسط القطاع كالمواصي والنصيرات، كما استعادت فجأة جزءًا من قدراتها، وقضت على جهات إجرامية كانت تسرق القوافل، وهاجمت لصوصًا استولوا على مساعدات أمام أعين جنود إسرائيليين دون تدخلهم.

القسام تقتحم نقطة عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت مساء اليوم، أن مجاهديها تمكنوا في إطار عملية مركبة من اقتحام نقطة عسكرية مستحدثة أقامها جيش الاحتلال في مخيم جباليا شمال قطاع غزة وأجهزوا من المسافة صفر على 5 جنود.

وأضافت كتائب القسام، أن مجاهديها أحرقوا خلال العملية دبابة "ميركافا" صهيونية وطاقمها، واستهدفوا جيبا عسكريا بداخله عدد من الجنود بالقنابل اليدوية وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

تنبؤات لافندر وقرار الإنجيل، تفاصيل وحش ذكاء اصطناعي تطلقه إسرائيل لتدمير غزة إعلام عبري: ضغوط مصرية قطرية لاستئناف مفاوضات غزة بطريقة أكثر جدية

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.