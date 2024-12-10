اكتشفوا كل جديد حول معلومات عن محمد البشير رئيس الحكومة الإنقاذ 2024 ونبذة عن المسيرة المهنية الخاصة به - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:26 مساءً - بعد الأنباء المتداولة عن المرشحين لرئاسة الحكومة الانتقالية بسوريا طرح السؤال من هو محمد البشير السوري، إذ أنه من بين أهم الأسماء المتصدرة في محركات البحث في تلك الساعات الماضية وخلال الوقت الراهن، إذ أنه مرشح كي يكون رئيس للحكومة الانتقالية في سوريا، وعن أهم المعلومات عنه نتابع التقرير.

من هو محمد البشير السوري

محمد البشير هو أحد الأسماء السورية البارزة التي ترددت مؤخرا حيث أنه رئيس الحكومة الإنقاذ في سوريا وذلك في يناير- كانون ثاني عام 2024 م، وهي حكومة بمدينة إدلب وتعد بمثابة سلطة مدنية بالتنسيق والتعاون الكامل ما بينها وبين هيئة تحرير الشام، وتسيطر على الجوانب الأمنية والعسكرية وتلك الحكومة المتأسسة منذ عام 2017 كافة شؤون إدلب المدنية وبعض الأجزاء من ريف منطقة حلب في سوريا.

معلومات عن محمد البشير السوري

محمد البشير مهندس سوري الأصل، وولد في عام 1983 م بمنطقة جبل الزاوية في إدلب في سوريا، ووفق ما صرح به الموقع الخاص بحكومة الإنقاذ في سوريا فق حصل على شهادته بمجال الهندسة الكهربائية وهندسة الإلكترونيات، كما أنه يمتلك شهادة في تخصص الاتصالات، وقد حصل على شهادة في تخصص الاتصالات من جامعة حلب في عام 2007 م، كما بدأ المسيرة المهنية الخاصة به ووظف برئاسة قسم الأجهزة بمعمل الغاز الذي يتبع الشركة السورية لإنتاج الغاز، كما قد عمل بمجال الأنظمة التقنية وإدارتها، وفي ظل الأوضاع المتصاعدة في سوريا اتجه محمد البشير إلى زيادة معارفه الأكاديمية وخبراته فحصل على إجازة بمجال الحقوق والشريعة بجامعة إدلب وذلك في عام 2021، وهو ما منحه خلفية قوية قانونية فضلا عن تخصصه الأساسي في مجال الهندسة.