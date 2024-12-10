عاجل .. رابط التسجيل في مسابقة توظيف سوناطراك 2024 بالجزائر sonatrach.dz والتخصصات المطلوبة - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:07 مساءً - أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية عن حاجتها للوظائف بمختلف التخصصات التي تشمل تخصص الميكانيكا الصناعية وتخصص نقل وتكرير المحروقات والبتروكيماويات، وغيرها من التخصصات الشاغرة، كما أعلنت عن كافة الشروط الواجب توافرها للحصول علي هذه الوظائف، من ضمنها ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام وأن يكون حاصل علي الشهادة الجامعية أو ما يعادلها، في التقرير التالي سنعرض لكم رابط التسجيل في مسابقة توظيف سوناطراك 2024 بالجزائر.

رابط التسجيل في مسابقة توظيف سوناطراك 2024 بالجزائر

للدخول الي موقع شركة سوناطراك الجزائرية (اضغط هنا).

قم بالدخول على منصة التوظيف.

يجب عليك اختيار الوظيفة أو التخصص المراد التقديم عليه.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

يجب عليك ارفاق الأوراق والمستندات المطلوبة بشكل الكتروني.

قم بالضغط على أيقونة تقديم طلب.

التخصصات المطلوبة في وظائف شركة سوناطراك

تخصص الكهرباء الصناعية وموارد الطاقة.

تخصص الحفر البترولي وإنتاج الآبار.

تخصص الصحة والسلامة والبيئة.

تخصص الطاقات المتجددة والهيدروجين.

تخصص الاقتصاد البترولي واستخدام الذكاء الاصطناعي.

تخصص هندسة الغاز والآليات.

مختبر تحليل المحروقات.

الشروط اللازمة للتسجيل في شركة سوناطراك