اكتشفوا كل جديد حول أغتنم الفرصة.. خطوات التقديم في مسابقة توظيف سوناطراك 2024 بدولة الجزائر - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:07 مساءً - أعلنت شركة التوظيف سوناطراك عن وجود وظائف شاغرة لاستهداف الكوادر البشرية الشابة والاستفادة من خبراتهم الهندسية والفنية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتطوير خطة العمل لديها التي تضم 206 مليون طن من النفط سنويا، وتعتبر هذه الفرصة ذهبية للكثير من الشباب في دولة الجزائر، ومن خلال هذا المقال عبر موقعنا “اقرا نيوز” سوف نعرض لكم طرق التسجيل علي مسابقة توظيف سوناطراك 2024.

خطوات التقديم في مسابقة توظيف سوناطراك 2024

وقد أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية عن لينك التقديم الخاص بها مع توفير بعض الخطوات البسيطة التي يمكنك اتباعها للتسجيل في الوظيفة:

الخطوة الاولي: الدخول علي الموقع الرسمي التي طرحته شركة سوناطراك الجزائرية.

الخطوة الثانية: ادخال البيانات الشخصية الخاصة بك في استمارة التقديم علي الموقع.

الخطوة الثالثة: رفع المستندات المطلوبة بجودة عالية مع مراعاة ما يتم تحميلة.

الخطوة الرابعة: بعد مليء جميع البيانات أضغط علي زر أرسال وانتظر النتيجة.

التخصصات المطلوبة للتوظيف في سوناطراك الجزائرية

حددت الشركة بعض التخصصات التي تحتاج اليها الشركة لبناء كيان قهوي متدرب علي النهوض بالعمل وهم: