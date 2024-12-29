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الرياضة - 06:51 - رحيل شقيقة الفنان سامح الصريطي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:51 - رحيل شقيقة الفنان سامح الصريطي - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:51 - رحيل شقيقة الفنان سامح الصريطي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 06:51 صباحاً - رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد، الكاتبة الصحفية نفيسة الصريطي، شقيقة الفنان سامح الصريطي الذي ودعها برسالة وكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر سامح الصريطي صورة لـ شقيقته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وعلّق قائلاً: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. الأم الأخت الصديقة الحبيبة الكاتبة الصحفية نفيسة الصريطي في ذمة الله، توقف القلب النابض بالحب بعد رحلة طويلة من العطاء.. وتوقفت الحروف عن التعبير.. نسألكم الدعاء”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان سامح الصريطي هو مسلسل جميلة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامية عاطف، صبحي خليل، من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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