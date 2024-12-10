اكتشفوا كل جديد حول رسميا.. موعد امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الاول 2025 لطلبة المدارس الحكومية والخاصة.. وفقا لتصريحات الوزارة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:26 مساءً - موعد امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الاول 2025 لطلبة المدارس الحكومية والخاصة تم تحديده خلال الايام الماضية وفقا لخريطة التقوم الدراسي الخاصة بالعام الدراسي الجاري، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الشهادة الاعدادية ستنطلق في شهر يناير القادم بنظام البوكليت الذي سيتم فيه دمج ورقة الاسئلة مع ورقة الاجابة في كراسة واحدة مع ترك مكان لكتابة الاجابة، واليكم موعد امتحانات الشهادة الاعدادية نصف العام 2025 فتابعونا.

موعد امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الاول 2025

واليكم موعد امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الاول 2025 وفقا لما ورد في بيان وزارة التربية والتعليم، علما بأنه سيتم الاعلان عن جداول الامتحانات في كل محافظة على حدة من قبل الادارات التعليمية المختلفة، وستبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع مديريات التعليم اعتبارًا من يوم 18 يناير وحتى يوم 23 من الشهر نفسه، أي أنها تستمر لمدة خمسة أيام، على أن تأتي الاسئلة وفقا للمنهج الذي تم تدريسه على مدار الفصل الدراسي دون صعوبة.

جدول امتحانات الترم الاول لمراحل النقل 2025

والآن مع جدول امتحانات الترم الاول لمراحل النقل 2025 المختلفة لطلبة المدارس الابتدائية والاعدادية، الحكومية والخاصة أيضا، حيث ستنطلق في يوم 11 من شهر يناير القادم، وذلك وفقا لما يلي:

ستبدأ امتحانات الشهادة الابتدائية في 11 يناير 2025 وستنتهي في 16 ديسمبر 2024، وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي نشرته وزارة التربية والتعليم.

ستبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي في 11 يناير 2025 وستنتهي في 16 يناير 2025.

تُحدد هذه المواعيد في جميع المدارس الرسمية والمدارس الرسمية للغات، بالإضافة إلى المدارس الخاصة والمدارس الخاصة للغات.

على أن تبدء اجازة نصف العام 2025 في جميع المدارس بداية من يوم 25 من شهر يناير القادم لكل الطلبة، وتستمر حتى يوم السادس من شهر فبراير، وينطلق الترم الثاني في الثامن من الشهر نفسه.