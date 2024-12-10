اكتشفوا كل جديد حول 3 ترددات مفتوحة.. القنوات الناقلة المجانية لمباراة ليفربول وجيرونا في دوري ابطال اوروبا - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 06:59 مساءً - القنوات الناقلة المجانية لمباراة ليفربول وجيرونا، حالة من الترقب الشديد من قبل محبي ومتابعي كرة القدم بالوطن العربي من اجل الحصول علي القنوات التي اعلنت نقلها لمواجهة الريدز ونظيرة جيرونا في دور المجموعات بدوري ابطال اوروبا مواجهة يسعي الريدز من خلالها ان يحافظ علي صدار ترتيب دوري الابطال من اجل تسهيل المأمورية فيما قادم، ولكن الطرف الاخر جيرونا يريد ان يحافظ علي حظوظة من اجل التاهل إلي الدور القادم لاول مرة في تاريخية مواجهة قوية للغاية بين الطرفين.

القنوات الناقلة المجانية لمباراة ليفربول وجيرونا

ويمكن لحضراتكم معرفة القنوات التي اعلنت حصولها علي حقوق مواجهة الريدز في الجولة السادسة من عمر مسابقة دوري أبطال اوروبا في دور المجموعات من خلال المقال التالي، ونوفر لكم كافة الترددات التي ستنقل مواجهة ليفربول وجيرونا .

قناة beIN SPORTS 2 HD.

قناة Cosmote Sport 2 HD.

قناة Arena Sport 2 HD Croatia.

تردد قناة beIN SPORTS 2 HD نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11054.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة بث القناة: HD.

تردد قناة beIN SPORTS 2 HD سهيل سات

القمر الصناعي: سهيل سات.

تردد القناة: 11585.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

جودة بث القناة: HD.

تردد قناة Cosmote Sport 2 HD

القمر الصناعي: يوتل سات.

التردد هو: 12399.

موضع الاستقطاب هو: أفقي.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل تصحيح الخطا هو: 3/4.

تردد قناة Arena Sport 2 HD Croatia