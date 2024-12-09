اكتشفوا كل جديد حول وظائف وزارة العمل السعودية للمصريين 2025 رواتب تصل حتى 15000 ريال سعودي شهرياً - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:09 صباحاً - وظائف وزارة العمل السعودية للمصريين 2025 يبحث عنها شريحة كبيرة من المواطنين بجمهورية مصر العربية، ينتظر الكثير تلك الفرصة من أجل مغادرة البلد وتحقيق أهدافهم وسعياً من أجل تحسين مستوى المعيشة، وزارة العمل السعودية تشكل أهمية كبيرة ويتوفر بها العديد من الوظائف الشاغرة للرجال في العديد من التخصصات، ولذلك تم الإعلان بشكل رسمي عن توافر مجموعة من الوظائف ولكن هذه المرة للمصريين،

أكدت وزارة العمل أن الرواتب تكون مجزية للغاية وتصل حتى 15 ألف ريال سعودية شهرياً بالإضافة إلى الحوافز والمكافآت التي يحصل عليها الموظفين ذات كفاءة عالية وخبرة واسعة في المجال، خلال السطور التالية نتعرف سوياً على كافة تفاصيل وظائف وزارة العمل السعودية للمصريين 2025 ابقوا معنا..

وظائف وزارة العمل السعودية للمصريين 2025

خلال الساعات الماضية تم الإعلان رسمياً عن فتح باب التسجيل على عدة وظائف شاغرة بوزارة العمل السعودية والذي أعلن عنها مكتب التمثيل العمالي، وتلك الفرصة من أجل المصريين الحاصلين على مؤهلات ما بين متوسطة وعالية، وكشف محمد حبران وزير العمل بأن الوظائف المعلن عنها هندسية وإدارية بالإضافة إلى تخصصات البنية التحتية والتي تشمل خط معالجة المياه بالسعودية،

والجدير بالذكر أن قيمة الرواتب تبدأ من 4000 ريال سعودي وحتى صل 15 ألف ريال سعودي حسب الوظيفة، بالإضافة إلى توفير سكن للموظفين وتسجيل الموظفين في التأمين الصحي بالإضافة إلى فرصة للترقية، كما أكدت الوزارة بأ، تذاكر الطيران للذهاب والعودة تكون مجانية دون أي تكلفة.، وتبدأ عملية التسجيل من صباح اليوم الأحد 8 من ديسمبر 2024 ولمدة عشرة أيام متتالية، ويتم إرسال البيانات والتسجيل من خلال الموقع المخصص وزارة العمل جمهورية مصر العربية.

التخصصات المطلوبة لوظائف وزارة العمل للمصريين

التخصصات المعلن عنها والمتاحة هي

2 محاسبين ذوي خبرة في شركات مقاولات خبرة ما بين 3 إلى 7 سنوات.

5 مهندسين مدني خبرة من 5 إلى 15 سنة.

1 مهندس ميكانيكا مشتريات محطات معالجة المياه خبرة من 3 إلى 10 سنوات.

5 مهندسين ميكانيكا خبرة 5 إلى 15 سنة .

5 مهندسين كهرباء متخصصين في محطات معالجة مياه الصرف الصحي خبرة 5 إلى 15 سنة.

بعد عملية التسجيل الإلكتروني عليك طباعة الاستمارة وإضافتها إلى المستندات المطلوبة وتقديمها أثناء المقابلة الشخصية في الموعد الذي تحدده الوزارة بعد الكشف عن نتائج المقبولين لذا عليكم متابعة حالة الطلب بشكل يومي.