عاجل:الحو ثيين يعلنون تنفيذ عملية نوعية - أخبار كلمتك

عاجل:الحو ثيين يعلنون تنفيذ عملية نوعية - أخبار كلمتك

علي ناصر محمد في الأزهر الشريف لحضور مناقشة رسالة د/هزم - أخبار كلمتك

علي ناصر محمد في الأزهر الشريف لحضور مناقشة رسالة د/هزم - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يدمر الأسطول البحري السوري ويضرب قدراته الاستراتيجية - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يدمر الأسطول البحري السوري ويضرب قدراته الاستراتيجية - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - بينهم عريس.. مفاجآت بشأن ضحايا عقار العباسية المنهار (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - بينهم عريس.. مفاجآت بشأن ضحايا عقار العباسية المنهار (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - وفد إسرائيلي يزور مصر للوصول إلى تهدئة في غزة ومتابعة تدهور الأوضاع بالمنطقة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - وفد إسرائيلي يزور مصر للوصول إلى تهدئة في غزة ومتابعة تدهور الأوضاع بالمنطقة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - سعر الذهب في ختام تعاملات الثلاثاء.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - سعر الذهب في ختام تعاملات الثلاثاء.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: لا نقبل تدخلات خارجية تمس السيادة السورية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: لا نقبل تدخلات خارجية تمس السيادة السورية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: هناك توافق مع الدنمارك والنرويج بشأن قضايا المنطقة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: هناك توافق مع الدنمارك والنرويج بشأن قضايا المنطقة - أخبار كلمتك

إيمان العاصي: أختار أدواري بعناية بعد نجاح مسلسل برغم القانون - أخبار كلمتك

إيمان العاصي: أختار أدواري بعناية بعد نجاح مسلسل برغم القانون - أخبار كلمتك

لحظة وصول الرئيس السيسي إلى أيرلندا في ختام جولته الأوروبية (صور) - أخبار كلمتك

لحظة وصول الرئيس السيسي إلى أيرلندا في ختام جولته الأوروبية (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية غير مصنف

أقوى البرامج المتنوعة .. تردد قناه ام بي سي مصر على نايل سات 2024 بجودة عالية - كلمتك نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

اكتشفوا كل جديد حول أقوى البرامج المتنوعة .. تردد قناه ام بي سي مصر على نايل سات 2024 بجودة عالية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 06:09 مساءً - يتم البحث بشكل كبير عن تردد قناه ام بي سي مصر عبر القمر الصناعي نايل سات حيث يتم تحديث هذا التردد بشكل مستمر من أجل استقبال القناة بجوده عاليه وذلك على مستوى كل من الصوت والصوره، ولذلك نتعرف معا على التردد الجديد للقناه والبيانات الخاصه به سواء معامل تصحيح خطأ او معدل الترميز وكذلك الاستقطاب، حيث يمكن تنزيل هذا التردد بكل سهوله بعد ادخال هذه البيانات.

قناة ام بي سي مصر

يمكنكم تنزيل تردد قناه ام بي سي مصر 2024 على الاقمار الصناعيه المختلفه حيث تعرض هذه القناه محتوى مميز ومتنوع وبرامج شيقه طوال اليوم، كما أنها تعرض بعض المباريات والتحليلات الخاصه بها في برامج رياضيه، ونظرا لقيام اداره القناه بتحديث التردد الخاص بها يبحث الكثير من محبي هذه القناه ومتابعيها في كافه أنحاء الوطن العربي عن التردد الجديد، والذي تستطيعون تنزيله بعد ضبط البيانات الموجوده في الفقره التاليه.

تردد قناه ام بي سي مصر على نايل سات 2024

نقدم لكم بيانات التردد الذي يمكن تنزيلها بكل سهوله على أجهزة الاستقبال الخاصه بكم وذلك من أجل متابعه جميع البرامج التي يتم عرضها عبر شاشة هذه القناه المميزه، حيث أنها تعد من أفضل القنوات الموجوده في كافه أنحاء الوطن العربي، والتي حققت نسب مشاهدة مرتفعه منذ بدء انطلاقها عبر القمر الصناعي نايل سات واليكم بيانات التردد الجديد..

  • تردد القناه 11919
  • القمر الصناعي نايل سات
  • معامل تصحيح الخطا 5/6
  • استقطاب أفقي
  • معدل الترميز 27500

بعد إدخال هذه البيانات تجد القناه موجوده امامك في قائمه القنوات على جهاز الرسيفر الخاص بك على الفور.

لا تفوتوا المزيد من الأخبار الحصرية والمعلومات الشيقة عبر موقعنا.

إخترنا لك

أجدد اغاني الأطفال المسلية.. استقبلها عند تثبيت تردد قناة عمو يزيد 2024 الجديد - كلمتك نيوز

أخبار ذات صلة

0 تعليق