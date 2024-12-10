اكتشفوا كل جديد حول قيمة نصيب الفرد في التموين لشهر ديسمبر 2024 وأسعار السلع التموينية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 06:09 مساءً - يعتبر التموين من أهم المعونات التي تقدمها الحكومة المصرية لمواطنها محدودين الدخل لسد احتياجاتهم من السلع الغذائية ويتم صرف هذه السلع كل أول شهر من خلال بطاقات التموينية التي يحملها الافراد وتعمل وزارة التموين علي توفير السلع الأساسية بمتوسط سعرها خارج المنظومة ومحاولة توفيرها بأعلى جودة، ومن خلال هذا المقال عبر موقعنا “اقرا نيوز” سوف نوفيكم بالرد علي كافه الأسئلة.

قيمة نصيب الفرد في التموين لشهر ديسمبر 2024

يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة قيمة نصيب الفرد في التموين وهلي هناك أي زيادات بخصوص شهر ديسمبر 2024 علي أن وزارة التموين لم تعلن عن أي زيادات بشأن تغير نصيب الفرد في التموين ومن خلال هذا القرار يتم صرف تموين شهر ديسمبر 2024 كما الشهور السابقة.

أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر

لما نشاهد ارتفاع في أسعار السلع التموينية فهي مستقرة حتي الان ولم يتم التصريح عن أي زيادات فيها حيث يتم صرف السلع بنفس أسعار شهر نوفمبر لهذا العالم لتكون الأسعار كالاتي: