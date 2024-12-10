اكتشفوا كل جديد حول قفزة في أسعار الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 10 كانون الأول 2024 لجميع الأعيرة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 05:08 مساءً - نوفر إليكم الآن متوسط سعر الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 حيث شهدت أسعار الذهب في الجزائر قفزة جديد في متوسط الأسعار خلال تعاملات اليوم، حيث ارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 11,459 دينار جزائري، ما يعادل 86 دولار ، مقارنة بـ 11,310 دينارًا أمس، ويعتبر هذا الارتفاع يأتي في ظل زيادة الطلب المحلي على المعدن النفيس مع استمرار تقلبات الأسواق العالمية.

تفاصيل أسعار الذهب في الجزائر اليوم

سجلت أسعار الذهب مستويات متفاوتة حسب الأعيرة المختلفة، حيث بلغت الأسعار كالتالي :-

سعر غرام الذهب عيار 22 نحو 10,504 دينارًا جزائريًا (79 دولارًا)

بينما سجل غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا 10,026 دينارًا (75 دولارًا)

أما عيار 18، فقد وصل إلى 8,594 دينارًا (64 دولارًا).

سعر الجنيه الذهب في الجزائر

وهناك عدة أوزان للجنية الذهب في الجزائر وإليكم الأسعار عن تعاملات اليوم 10 كانون الأول 2024

ارتفع سعر الجنيه الذهب عيار 21 إلى 96,254 دينارًا جزائريًا (722 دولارًا).

كما بلغ سعر الجنيه عيار 22 حوالي 100,838 دينارًا (756 دولارًا)

في حين سجل الجنيه عيار 24 نحو 110,005 دينارًا (825 دولارًا).

أسعار الذهب عالميًا اليوم

عالميًا، ارتفع سعر الأوقية إلى 2,671.03 دولارًا في المعاملات الفورية، بينما صعدت العقود الأميركية الآجلة بنسبة 0.3% لتصل إلى 2,693.50 دولارًا هذا والأداء الإيجابي جاء مدعومًا باستئناف الصين عمليات الشراء، حيث تعتبر من أكبر مستهلكي الذهب عالميًا.

عوامل تؤثر على أسعار الذهب

كما تترقب الأسواق العالمية بيانات التضخم الأميركية لشهر نوفمبر، حيث قد تدعم التوقعات بخفض الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة الطلب على الذهب كملاذ آمن، كما تظل المخاوف الجيوسياسية والنمو الاقتصادي العالمي عوامل مؤثرة في حركة الأسعار، ولذلك نستعرض معكم كافة التفاصيل التي تخص متوسط أسعار الذهب بالجزائر لحظة بلحظة فقط تابعونا حتى يصلكم كافة الجديد بخصوص تلك الشأن.