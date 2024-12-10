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مواعيد قطارات سكك حديد مصر اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 وطريقه الاستعلام أون لاين - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول مواعيد قطارات سكك حديد مصر اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 وطريقه الاستعلام أون لاين - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 05:08 مساءً - يهتم الكثير من المسافرين مع مواعيد قطارات السكك الحديدية لما لها من سهولة وسرعة في التنقل والبحث عن مواعيد خطوط التنقل في كافه المحافظات وتصدر محركات البحث عن مواعيد التنقل وأماكن الوصول ومن خلال هذا لمقال عبر موقعنا “اقرا نيوز” سوف نعرض لكم عن مواعيد قطارات سكك الحديد.

مواعيد قطارات سكك حديد مصر اليوم

صرحت الهيئة القومية للسكك الحديدية عن مواعيد القطارات الخاصة بالسكك الحديد التي تضمن وجه بحري ووجه قبلي التي تنتقل في جميع محافظات مصر وتربط بين مصر حتي أسوان وسوف نعرض لكم في السطور الاتية عن جدول مواعيد قطارات السكك الحديدية:

مواعيد القطارات من القاهرة حتي أسوان:

  • القطار رقم 980 (VIP) موعد التحرك من الساعة 8:00 صباحًا، بينما موعد الوصول الساعة 10:25 مساءً.

ويشمل سعر التذاكر: الدرجة الأولى ما يقارب 335 جنيهًا، بينما الدرجة الثانية ما يقارب 215 جنيهًا.

  • القطار رقم 2010  موعد التحرك الساعة 10:00 صباحًا، بينما موعد الوصول الساعة 10:55 مساءً.

ويشمل سعر التذاكر: الدرجة الأولى ما يقارب 200 جنيه، بينما الدرجة الثانية ما يقارب 145 جنيهًا.

  •  القطار رقم 982 موعد التحرك الساعة 12:00 ظهرًا، بينما موعد الوصول الساعة 2:25 صباحًا.

ويشمل سعر التذاكر: الدرجة الأولى ما يقارب  335 جنيهًا، بينما موعد الدرجة الثانية ما يقارب 215 جنيهًا.

 معرفة مواعيد قطارات السكك الحديد

يسأل الكثير من المسافرين عن كيفيه البحث عن موعد القطار من المنزل وقد صرحت الهيئة القومية للسكك الحديدية عن الموقع الرسمي الخاص بمواعيد قطارات السكك الحديد للتسهيل علي المسافرين دون الحاجه الي الذهاب للمقر الرئيسي لمعرفة المواعيد بالتالي يمكنك الاستعلام من منزلك بكل سهولة من خلال هذا الرابط

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