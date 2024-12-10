تردد قناة عمو يزيد الجديد 2025 على النايل سات وعرب سات مجاناً - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:09 مساءً - مع ظهور عدد كبير من القنوات الفضائية إلا أن تردد قناة عمو يزيد الجديد 2025، أصبح من أهم القنوات الفضائية المتخصصة في عرض محتوى ترفيهي للأطفال على مدار اليوم بدون تقطيع أو تشويش، تبث القناة ترددها على القمر الصناعي نايل سات دون الحاجة إلى دفع اشتراك شهري أو سنوي، تتميز القناة بعرضها عدد كبير من البرامج والفيديوهات المتنوعة الترفيهية والتعليمية، وهذا ما جعلها تبقى محور اهتمام وبحث الكثير من المشاهدين سواء الكبار والصغار، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على تردد قناة عمو يزيد الجديد 2025 على النايل سات وعرب سات.

تردد قناة عمو يزيد الجديد 2025

يبحث عدد كبير من الأمهات والآباء عن تردد قناة عمو يزيد الجديد 2025، والتي باتت من أشهر القنوات الفضائية التي اهتمت بعرض محتوى ترفيهي للأطفال بداية من عمر 4 سنوات حتى 12 عام، استطاعت القناة من خلال محتواها أن تحتل قوائم محركات البحث، تهتم القناة بعرض محتوى تعليمي استطاعت من خلاله أن تجذب أنظار الملايين من المشاهدين ومنها فيديوهات الحروف الأبجدية وأسماء الحيوانات والأرقام والألوان، هذا بالإضافة إلى الفيديوهات التحفيزية التي ساهمت في تطوير وتنمية مهارات الأطفال.

التردد: 10923.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: hd.

خطوات تثبيت تردد قناة عمو يزيد

ويمكنكم بكل سهولة الاستمتاع بما تقدمه القناة من برامج وأغاني ترفيهية للأطفال على مدار اليوم من خلال إتباع الخطوات الآتية: