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التعليم توضح رسمياً موعد امتحانات الترم الأول 2024 لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية والجامعات - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول التعليم توضح رسمياً موعد امتحانات الترم الأول 2024 لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية والجامعات - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:09 صباحاً - في هذه الأيام ازدادت معدلات البحث يومياََ من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن موعد امتحانات نصف العام لجميع المراحل الدراسية، ولقد قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن موعد امتحانات نصف العام 2025، حيث قامت الوزارة بالإعلان عنها في وقت مبكر، لكي يقوم الطلاب بالاستعداد لها والاجتهاد في المذاكرة، حيث أن هذه الامتحانات لها أهمية بالغة في مسيرة الطالب التعليمية، لذا فمن خلال السطور التالية سنوضح لكم كافة المواعيد الخاصة بامتحانات نصف العام لجميع المراحل الدراسية.

موعد امتحانات الترم الأول 2024

سنعرض لكم الآن الخريطة الزمنية للعام الدراسي لكافة الصفوف المختلفة، وهي جاءت كالآتي:

  • ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لكافة صفوف النقل في يوم 11 يناير 2025.
  • تبدأ امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية في اليوم الموافق 18 يناير 2025.
  • سينتهي الترم الأول في اليوم الموافق 23 يناير 2025.
  • على أن تبدأ إجازة نصف العام في اليوم الموافق 25 يناير 2025.
  • يبدأ الترم الثاني في يوم 8 فبراير 2025. وتكون بداية امتحانات الترم الثاني لجميع الصفوف في يوم 24 مايو 2025.
  • على أن ينتهي الفصل الدراسي الثاني في اليوم الموافق 5 يونيو 2025.
  • وفي اليوم الموافق 14 يونيو 2025 ستبدأ امتحانات الثانوية العامة.

موعد امتحانات الترم الأول في الجامعات 2024/2025

وستبدأ امتحانات الترم الأول في الجامعات والمعاهد في شهر يناير أيضاََ، وجاءت المواعيد كالتالي:

  • ستبدأ امتحانات نصف العام في يوم 4 يناير 2025.
  • وتكون إجازة نصف العام في يوم 25 يناير 2025.
  • بينما في يوم 8 فبراير سيبدأ الترم الثاني.
  • على أن ينتهي الفصل الدراسي الثاني في يوم 29 مايو.

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