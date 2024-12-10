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وزارة المالية تعلن صرف مكافأة شهرين لأصحاب المعاشات وكيفية الاستعلام عنها من خلال موقع nosi.gov.eg - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول وزارة المالية تعلن صرف مكافأة شهرين لأصحاب المعاشات وكيفية الاستعلام عنها من خلال موقع nosi.gov.eg - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:18 صباحاً - تعمل الحكومة المصرية على توفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات، سواء عن طريق توفير زيادات فى المعاشات باستمرار او اتاحة العديد من الطريق لصرف المعاش، حيث يعتبر راتب المعاش مصدر الدخل الوحيد للعديد من الاسر، وخلال الساعات الأخيرة انتشرت الاخبار حول مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود مكافأة شهرين لأصحاب المعاشات، لذلك  ارتفعت معدلات البحث الإلكتروني بالسؤال عن ذلك الامر فالعديد من المواطنين يريدون معرفة حقيقة هذه الاخبار.

وزارة المالية تعلن صرف مكافأة شهرين لأصحاب المعاشات

يبحث عدد كبير من أصحاب المعاشات ومن ينوب عنهم عن حقيقة أمر المكافأة التى أعلنت عنها وزارة المالية، حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأصحاب المعاشات، ليتم صرفها في يناير المقبل، كما أعلنت أيضا عن زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات للذين ستنتهي مدة خدمتهم ويبلغون سن المعاش في 1 من شهر يناير 2025، وأعلنوا أن الزيادة الرسمية لأصحاب المعاشات سوف تكون في شهر يوليو المقبل التى تكون بنسبة 15%، ويمكن تبكيرها فى حالة صدور قرار بتبكيرها من رئيس الجمهورية مثلما حدث في مارس الماضي.

كيفية الاستعلام عن معاشات شهر يناير 2025

  • في بداية الامر قم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بهيئة التأمينات الاجتماعية.
  • ثم اضغط على ايقونة أصحاب المعاش.
  • وعليك الضغط على خدمة التأمينات.
  • ثم قم بكتابة الرقم القومي.
  • وأخيرا أنقر على كلمة استعلام.

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