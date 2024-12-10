اكتشفوا كل جديد حول إحسب باقتك.. أسعار باقات الانترنت 2024 “فودافون، الاتصالات، أورانج” - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:42 صباحاً - أصدرت جميع الشركات قرار بارتفاع اسعار باقات الانترنت مثل فودافون وأورنج وكذلك شركة الاتصالات المصرية we، ولذلك يتسائل الكثير من الأشخاص عن اسعارها لكي يستخدم ما هو مناسب لهم منها، حيث تعتبر الباقات من الأشياء المهمة جدا لأي شخص، فهي موفرة جدا بالنسبة الرصيد اليومي ولذلك يستخدمها الكثير من الأشخاص لأنه بحاجة إليها يوميا، وسوف نقدم لكم أسعار باقات الانترنت 2025 في هذا المقال.

اسعار باقات الانترنت 2025

يريد البعض معرفة أسعار باقات الانترنت حيث يختلف سعرها حسب عددا لميجات، كما تم ارتفاع سعر باقات الانترنت الأرضي أيضا، وقد جاءت الاسعار كالتالي:

جاءت باقة سوبر 140 جيجابايت بقيمة 239.4 جنيه .

بينما باقة سوبر 200 جيجابايت جاءت بسعر 330.6 جنيه .

وصل سعر باقة سوبر 250 جيجابايت إلى 410.4 جنيه

كما جاءت باقة سوبر 400 جيجابايت بسعر 649.8 جنيه .

بلغ سعر باقة سوبر 600 جيجابايت نحو 850 جنيه .

كذلك بلغ باقة سوبر 1 تيرا بايت نحو 1550.4 جنيه .

وصل سعر باقة ميجا 250 جيجابايت إلى 604.2 جنيه .

يصل سعر باقة ال 600 جيجابايت إلى 1185.6 جنيه .

باقة 1 تيرا بايت وصلت إلى 1778.4 جنيه .

أما باقة الترا 250 جيجابايت بلغت قيمتها 798 جنيه .

كما أن باقة الترا 600 جيجابايت يصل سعرها إلى 1402.2 جنيه .

وجاءت باقة ماكس 1 تيرا بايت بسعر 2006.4 جنيه .

أسعار كروت الشحن الجديدة

اختلفت أسعار كروت الشحن بعد الزيادة حيث جاءت كالتالي: