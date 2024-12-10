فرصة إلحقي اشتري .. اقوي عروض بيم اليوم بجميع الفروع الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 علي السلع الغذائية - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 12:39 صباحاً - عروض بيم اليوم بجميع الفروع الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 حيث يعد متجر بيم واحدا من أبرز وأشهر المتاجر المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية المصرية، حيث يوفر فروع في جميع المحافظات لخدمة العملاء بشكل مميز، ويتميز المتجر بتقديم عروض وخصومات رائعة تجدد أسبوعيا، مما يمكن العملاء من شراء مختلف احتياجاتهم من السلع الغذائية والمنظفات وأدوات التنظيف بأفضل الأسعار، وخلال شهر ديسمبر يقدم بيم خصومات هائلة، مما يجعلها فرصة مثالية لربات البيوت لتأمين احتياجات المنزل بسهولة وبأسعار تنافسية خلال فترة العروض.

عروض بيم اليوم بجميع الفروع الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 على السلع الغذائية

يحرص متجر بيم على تقديم تخفيضات متميزة على العديد من السلع الغذائية الأساسية التي تعد ضرورية لكل منزل، مما يساهم في تقليل النفقات الشهرية على الأسر، ومن أبرز العروض التي يقدمها المتجر حاليا:

جبنة اسطنبولي فيتا (وزن نصف كيلو) تباع بسعر 35.95 جنيه بدلا من 37.95 جنيه.

جبنة موزاريلا مبشورة ا كيلو تعرض بسعر 125 جنيه بدلا من 145 جنيه.

بانية دجاج لمه حلواني (كيلو كامل، حار أو عادي) يعرض بسعر 154.95 جنيه بدلا من 209 جنيه.

جبنة مثلثات الحلوبة 32 قطعة تباع بسعر 45 جنيه بدلا من55 جنيه.

تخفيضات بيم على المشروبات والبسكويت

يقدم بيم أيضا خصومات كبيرة على المشروبات والحلويات ، التي تعد من أكثر المشروبات شيوعا واستهلاكا في مصر، والعروض المتاحة على المشروبات توفر خيارات متنوعة وبأسعار مميزة للعملاء، ومن بين العروض المقدمة: