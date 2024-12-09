رئيس مركز أطفيح يتابع سير أعمال تطوير الشوارع ورفع كفاءتها (صور) - أخبار كلمتك

رئيس مركز أطفيح يتابع سير أعمال تطوير الشوارع ورفع كفاءتها (صور) - أخبار كلمتك

أنباء عن اغتيال الشيخ توفيق البوطي رئيس اتحاد علماء بلاد الشام في دمشق - أخبار كلمتك

أنباء عن اغتيال الشيخ توفيق البوطي رئيس اتحاد علماء بلاد الشام في دمشق - أخبار كلمتك

كأس الإنتركونتيننتال، جلسة تصوير لـ الأهلي بالزي الرسمي اليوم قبل السفر لقطر - أخبار كلمتك

كأس الإنتركونتيننتال، جلسة تصوير لـ الأهلي بالزي الرسمي اليوم قبل السفر لقطر - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكانتلوب بـ 10 جنيهات وجنون البرقوق والخوخ - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكانتلوب بـ 10 جنيهات وجنون البرقوق والخوخ - أخبار كلمتك

اخر تحديث لدرجات الحرارة المتوقعة صباح الثلاثاء في اليمن - أخبار كلمتك

اخر تحديث لدرجات الحرارة المتوقعة صباح الثلاثاء في اليمن - أخبار كلمتك

أول تعليق رسمي من جاي زيجاي زي على اتهامه باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عاما - أخبار كلمتك

أول تعليق رسمي من جاي زيجاي زي على اتهامه باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عاما - أخبار كلمتك

القوات الإسرائيلية تحتل عدة قرى وبلدات في ريف دمشق الجنوبي - أخبار كلمتك

القوات الإسرائيلية تحتل عدة قرى وبلدات في ريف دمشق الجنوبي - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، قفزة جديدة وهذا سعر عيار 21 الآن - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، قفزة جديدة وهذا سعر عيار 21 الآن - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يزور بورسعيد اليوم لتفقد عدد من المشروعات التنموية - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يزور بورسعيد اليوم لتفقد عدد من المشروعات التنموية - أخبار كلمتك

خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الثلاثاء، واحتفاء خاص بالشيخ طه الفشني - أخبار كلمتك

خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الثلاثاء، واحتفاء خاص بالشيخ طه الفشني - أخبار كلمتك

الرئيسية غير مصنف

ننشر الان كشف أسماء المسجونين في سجن صيدنايا وتفاصيل ومفاجئات عن المعتقلين - كلمتك نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

اكتشفوا كل جديد حول ننشر الان كشف أسماء المسجونين في سجن صيدنايا وتفاصيل ومفاجئات عن المعتقلين - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:54 مساءً - هناك العديد من عمليات البحث علي معرفة كشف أسماء المسجونين في سجن صيدنايا، واستمرت عمليات البحث علي جميع المعتقلين في الزنزانة التي وجدوها تحت الأرض، وهو يعتبر من أكبر السجون الموجودة في دولة سوريا، وافادت مجموعة من المنظمات بان كل المساجين تعرضوا الي حالة من التعذيب، وهناك العديد من الأفراح مستمرة بسبب سقوط بشار الأسد، وقامت منظمة الخوذ البيضاء الي ارسال مجموعة للفحص عن جميع المعتقلين في سجن صيدنايا والذي لا يبعد كثيرا عن دمشق بحوالي ثلاثين كيلو مترا، وسوف نتعرف علي التفاصيل كاملة من خلال موقعنا اقرأ نيوز عن  كشف أسماء المسجونين في سجن صيدنايا من خلال متابعة هذا المقال.

تفاصيل واحداث سجن صيدنايا

استمرت عمليات البحث عن كل المعتقلين في سجن صيدنايا وهناك حالة من الترقب من جميع اهالي المعتقلين وانتظار كبير من الاقارب، الجدير بالذكر ان هناك محاولات من جانب الدفاع المدني لتخطي عقبة الخرسانة في سجن صيدنايا، خصوصا بعد رحيل الرئيس بشار الأسد.

وهناك العديد من السجناء المتواجدين في السجن الأحمر، كما تم الوصول الي الكثير من المساجين المتواجدين والذين يعيشون لمدة تصل الي 40 عام، ويحاول الجميع في اخراجهم وهناك عائق بسبب ان هناك ابواب الكترونية تعيق حركة الدخول بسبب الرموز الصعبة المتواجدة علي الأبواب.

كشف أسماء المسجونين في سجن صيدنايا

بعد الاستمرار عن المساجين والاسماء التي تم عرضهم علي الجميع من اجل التعرف علي هؤلاء المواطنين ومعرفة اهاليهم، واليكم الاسماء التي ظهرت حتي الان والذين خرجوا من السجن علي الشكل التالي:

لا تفوتوا المزيد من الأخبار الحصرية والمعلومات الشيقة عبر موقعنا.

إخترنا لك

“الذهب راكب الصارخ وطالع”.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 الجنيه الذهب يسجل رقم قياسي - كلمتك نيوز

أخبار ذات صلة

0 تعليق