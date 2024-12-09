ننشر الان كشف أسماء المسجونين في سجن صيدنايا وتفاصيل ومفاجئات عن المعتقلين - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:54 مساءً - هناك العديد من عمليات البحث علي معرفة كشف أسماء المسجونين في سجن صيدنايا، واستمرت عمليات البحث علي جميع المعتقلين في الزنزانة التي وجدوها تحت الأرض، وهو يعتبر من أكبر السجون الموجودة في دولة سوريا، وافادت مجموعة من المنظمات بان كل المساجين تعرضوا الي حالة من التعذيب، وهناك العديد من الأفراح مستمرة بسبب سقوط بشار الأسد، وقامت منظمة الخوذ البيضاء الي ارسال مجموعة للفحص عن جميع المعتقلين في سجن صيدنايا والذي لا يبعد كثيرا عن دمشق بحوالي ثلاثين كيلو مترا، وسوف نتعرف علي التفاصيل كاملة من خلال موقعنا اقرأ نيوز عن كشف أسماء المسجونين في سجن صيدنايا من خلال متابعة هذا المقال.

تفاصيل واحداث سجن صيدنايا

استمرت عمليات البحث عن كل المعتقلين في سجن صيدنايا وهناك حالة من الترقب من جميع اهالي المعتقلين وانتظار كبير من الاقارب، الجدير بالذكر ان هناك محاولات من جانب الدفاع المدني لتخطي عقبة الخرسانة في سجن صيدنايا، خصوصا بعد رحيل الرئيس بشار الأسد.

وهناك العديد من السجناء المتواجدين في السجن الأحمر، كما تم الوصول الي الكثير من المساجين المتواجدين والذين يعيشون لمدة تصل الي 40 عام، ويحاول الجميع في اخراجهم وهناك عائق بسبب ان هناك ابواب الكترونية تعيق حركة الدخول بسبب الرموز الصعبة المتواجدة علي الأبواب.

كشف أسماء المسجونين في سجن صيدنايا

بعد الاستمرار عن المساجين والاسماء التي تم عرضهم علي الجميع من اجل التعرف علي هؤلاء المواطنين ومعرفة اهاليهم، واليكم الاسماء التي ظهرت حتي الان والذين خرجوا من السجن علي الشكل التالي: