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عاجل موعد امتحانات الترم الاول 2024/2025 للمدارس وموعد بداية الترم الثاني وفقا لقرار وزارة التربية والتعليم - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول عاجل موعد امتحانات الترم الاول 2024/2025 للمدارس وموعد بداية الترم الثاني وفقا لقرار وزارة التربية والتعليم - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:54 مساءً - شهدت الساعات القليلة العديد من التساؤلات في الآونة الأخيرة علي معرفة موعد امتحانات الترم الاول 2024/2025، وذلك خصوصا بعد اقتراب نهاية العام ومن المقرر ان بدأ جميع الطلاب بداية الدراسة في يوم 21 سبتمبر الماضي وتستمر الدراسة الي بداية شهر يناير والذي من الطبيعي ان يستعد جميع الطلاب للدخول علي الامتحانات الخاصة بهم، وسوف نتعرف علي التفاصيل كاملة من خلال موقعنا اقرأ نيوز عن موعد امتحانات الترم الاول 2024/2025 من خلال متابعة هذا المقال.

موعد امتحانات الترم الاول 2024/2025

استمرت عمليات البحث علي منصات التواصل الاجتماعي علي معرفة موعد الامتحانات الخاص بالترم الأول، ومن المقرر ان يتم بداية الامتحانات لصفوف النقل الابتدائية في يوم 11 يناير 2025، ويستمر حتي يوم 16 يناير 2025، وبدأت وزارة التربية التعليم بكامل استعدادها من اجل تأدية اختبارات الطلاب في العام الجديد الجدير بالذكر ان ينتهي طلاب المرحلة الابتدائية لفترة امتحاناتهم عن مدة لا تزيد عن اسبوعين.

موعد اجازة الترم الأول وبداية الفصل الدراسي الثاني

من المقرر ان يتم بداية الاجازة الرسمية لجميع الطلاب من بداية يوم 25 يناير 2025 وتستمر لمدة ما يقرب من اسبوعين، وهذه اقصر عطلة من اجل العودة الي نصف الدراسي الثاني من اجل العودة للفصل الدراسي الثاني الذي يكون مدته لا تزيد عن شهرين ونصف، ومن المقرر العودة في يوم 6 فبراير 2025، وتعمل منظومة التعليم علي تطوير فكر الطلاب في الفترة المقبلة واستخدام التكنولوجيا الحديثة التي واكبت عصرنا هذا واستعدت الوزارة بشكل قوي من اجل سير الامتحانات بشكل سهل وبسيط.

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