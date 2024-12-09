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تعرف علي .. كشوفات أسماء السجناء في صيدنايا السورية من خلال shrc.org - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:51 مساءً - تم فتح بوابات سجن صيدنايا العسكري الذي يعد من اكبر السجون في سوريا الذي كان يتعرض سجنائه بالتعذيب، إلي أن نجح بعض الثوار في إطلاق العديد من السجناء إلا بعض الناشطين اوردو أرقام أكبر لنزلاء السجن وصل عددهم نحو 120 ألف، وانتشرت بعض مواقع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمحاولة تكسير جدران لفك أسري السجناء، إلي انها فشلت وقام بعض الناشطين نداءات للاستعانة للمساعدة في فك هذه الشيفرة، حيث قام عدد من رجال الأعمال السوريين لتحديد مبلغ 100 ألف دولار لمن يملك شفيرة هذه الأبواب.

كشوفات أسماء السجناء في صيدنايا السورية

في صباح يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024، تم فتح سجن صيدنايا، وتم فك أسر ألاف المعتقلين، وفي هذا اليوم قام الشعب السوري بالاحتفال بهذا اليوم، الذي كان ينتظره الشعب من سنوات عديدة مليئة بالظلم والقهر من قبل الأسد، فقد سقط بالفعل نظام بشار الأسد عندما خرج الأطفال في درعا يهتفون برحيلة، ثم خرج ملايين السوريين الي منافي العالم، وكان سجن صيدنايا تابع لوزارة الدفاع السورية ولاكن لم تكن لوزارة العدل أو جهات القضاء المدني أي سلطة أو ولاية عليه، كما كانت الحراسة عليه علي 3 مستويات تشمل الجيش والشرطة العسكرية وشعبة الاستخبارات العسكرية، ودارت المشاهد الصادمة خلال عملية إطلاق سراح السجناء بظهور طفل لا يتعدى عمره 3 سنوات يخرج من إحدى الزنازين بعد فتحها ويقف مذهولاً متفرجاً على ما يحدث بالبلاد.

وللتعرف علي أسماء المسجونين بسجن صيدنايا (اضغط هنا).

من هو بشار الأسد

  • هو الرئيس السابق للجمهورية العربية السورية
  • ولد ونشأ في دمشق.
  • من مواليد 1965.
  • التحلق بالدراسات العليا في مستشفى ويسترن للعيون بلندن.
  • متخصص في طب العيون.
  • كان رئيساً لسوريا من عام 1971 حتي 2024.

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