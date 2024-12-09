اكتشفوا كل جديد حول بكام عيار 21 ؟؟؟… سعر الذهب اليوم الثلاثاء 9-12-2024 وسعر عيار 18 والجنيه الذهب في ختام التعاملات المسائية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:31 مساءً - سعر الذهب اليوم الثلاثاء 9-12-2024 وسعر عيار 18 والجنيه الذهب في ختام التعاملات المسائية نقدمه لكم خلال السطور القادمة، حيث دائما ما يهتم الالاف المواطنين بمعرفة أخر ما وصل إليه سعر الذهب نظرا لأنه يختلف من وقت لآخر، فتارة يرتفع وتارة أخرى ينخفض، فدائما ما تشهد اسعار الذهب على مدار اليوم تغيرات مستمرة وفقا لعدد من العوامل، ومن خلال هذا المقال نقدم لكم اخر ما وصلت إليه اسعار الذهب عيار 21 و18، وكذلك سعر الجنيه الذهب أيضا.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

والآن ما أخر ما وصل إليه سعر الذهب اليوم الثلاثاء في ختام التعاملات المسائية في كافة محلات الصاغة، حيث شهدت اسعار كافة الاعيرة استقرارا نسبيا وعليه فقد أعلنت شعبة الذهب عن سعر الذهب الآن لجميع الاعيرة لتكونوا على دراية به:

سعر الذهب عيار 24 اليوم: شهد استقرارًا نسبيًا في أسواق الصاغة، حيث وصل سعر البيع إلى 4331.5 جنيه مصري، بينما بلغ سعر الشراء 4308.5 جنيه، ويتميز هذا العيار بجودته العالية ونقائه مما يتسبب في ارتفاع سعره مقارنة بباقي الاعيرة، مما يجعله الخيار المفضل لدى العديد من المستثمرين.

سعر الذهب عيار 21 اليوم: فقد سجل سعر البيع 3790 جنيهًا مصريًا، بينما وصل سعر الشراء إلى 3770 جنيهًا، وهو العيار الاكثر مبيعا بين المواطنين نظرا لسعره المقبول وجودته، حيث يحتوي على نسبة نقاء تصل إلى 87.5%.

سعر الذهب عيار 18 اليوم: بلغ سعر البيع 3248.5 جنيهًا مصريًا، بينما وصل سعر الشراء إلى 3231.5 جنيهًا، وهو يحظى بشعبية جارفة نظرا لسعره المقبول وتصميماته العصرية.

سعر الذهب عيار 22 اليوم: وصل سعر البيع إلى 3970.5 جنيهًا مصريًا، فيما بلغ سعر الشراء 3949.5 جنيهًا، وتصل نسبة النقاء به إلى 91.6%.

سعر الجنيه الذهب الآن

فيما وصل سعر الجنيه الذهب الآن إلى 30320 جنيه في كافة محلات الصاغة، وذلك للجنيه الذي يزن 8 جرامات، وهو مرتبط بسعر عيار 21 الاكثر رواجا، ويعتبر الملذ الآمن لراغبي ادخار الاموال دون الانقاص من قيمتها، علما بأن تلك الاسعار لا تشمل المصنعية أو الضريبة.