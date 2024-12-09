اكتشفوا كل جديد حول كشف أسماء المسجونين في سجن صيدنايا الآن واستمرار عملية البحث عن المعتقلين - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:51 مساءً - يبحث الكثير من الشعب السوري عبر محركات البحث في الفترات الأخيرة عن كشف أسماء المسجونين في سجن صيدنايا بعد الأحداث الأخيرة التي حدثت في سوريا في الأيام السابقة ،وقد أحدث هذه الأخبار والتطورات السياسية في سوريا جدل الكثير من العالم العربية بأكمله ،ويرغب الكثير من الشعب العربي بمعرفة أخر التطورات التي تحدث الأن في سوريا ،ويريد الجميع معرفة أسماء المسجونين التي تم فك أسرهم أمس في سجن صيدنايا في سوريا ،وسوف نعرض اليكم من خلال موقعنا اقرا نيوز كشف أسماء المسجونين في سجن صيدنايا الآن.

كشف أسماء المسجونين في سجن صيدنايا الآن

انتشرت حول مواقع التواصل الاجتماعي أمس خبر فك أسر العديد من المساجين بعد سقوط نظام بشار الأسد وفاراه هارباً خارج البلاد ،وقد تم فتح أبواب سحن صيدنايا صباح أمس الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024، وخروج العديد من الضحايا والمسجونين من الرجال والنساء والأطفال والصغار وقد عمت السعادة العارمة في جميع أنحاء سوريا والبلاد العربية احتفالاً بسقوط نظام بشار الأسد وخروج المساجين ،وفي الفترات الحالية تواصل الفرق المخصصة للإنقاذ في خروج جميع المساجين من السجون ويبذلون قصار جهدهم بحثاً عن الأشخاص المعتقلين في الأماكن السرية ولم يتم العثور عليها حتي الأن.

أسماء المسجونين في سجن صيدنايا

ويبحث العديد من الأهلي عن أسماء المسجونين الذين تم الافراج عنهم باحثين عن أسماء أبنائهم ضمن الذين تم فك أسرهم أمس ،والجدير بالذكر أن قوات الإنقاذ لم تنتهي حتي الأن من عمليات الإنقاذ وخروج المعتقلين بالكامل من السجون والأماكن السرية وتستمر عملية البحث حتي الأن ،اليكم كشف أسماء المسجونين في سجن صيدنايا الآن.