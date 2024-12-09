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رابط البحث عن أسماء المعتقلين في السجون السورية الموجودة تحت الأرض واشهرهم سجن صيدنايا - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:31 مساءً - انتشرت الاخبار في الأيام السابقة عن هروب الرئيس السابق لدولة سوريا بشار الأسد وسقوط منظومه الحكم الخاصة به ولا يعرف أحد حتي الان عن مكانة، وبدأ الكثير من الناس حول العالم عن السؤال الطبيعي كيف تسقط حكومة بشار الأسد بهذه السرعة وما أسباب سقوطها وكيفيه التوصل الي السجناء في معتقل صيدنايا الذي سيطر عليهم الرئيس؟ وللإجابة علي كافه الأسئلة الواردة لديكم تابع المقال عبر موقعنا” اقرا نيوز”.

رابط البحث عن أسماء المعتقلين في السجون السورية

حالة من الرعب والفرحة تعم أراضي سوريا والفرحة تطري علي السجناء الذين سوف يتم فك أسرهم أخيرا بعض سنوات طويلة من الذل والقهر، بدأ الأهالي في البحث في كشوفات الأسماء عن أولادهم والابناء عن أمهاتهم والكثير من المشاعر المربكة التي تغمغم عليهم، وسوف نعرض لكم رابط البحث الذي سوف نعرضه الان من خلال هذا الرابط.

أشهر السجون السورية

يعتبر سجن صيدنايا من اشهر السجون في دولة سوريا موقعه في العاصمة دمشق وهو سجن عسكري تابع لحكومة بشار الأسد وهو رئيس الدولة السابق، كان  يضمن كافه السياسيين المعارضين لمنظومته الفاشلة والمدنيين المتمردين عليه، وهو من أسوء السجون حيث يمارس فيه ابشع طرق التعذيب والمهانة التي كان يلقاها الناس داخلة وكل ما هو متوقع وتصل ماسحه السجن مساحة سوريا بأكملها وهو سجن حصين له أبواب سرية حتي الان رغم الافراج عن الكثير من المعتقلين هناك بعض الأبواب التي لا يمكن الوصول اليها بسبب الأساليب الحديثة المستخدمة في تحصينه.

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