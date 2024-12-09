اكتشفوا كل جديد حول “رسميًا” موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025 وشكل امتحان البوكليت والموعد المحدد لإجازة نصف العام الدراسي - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:11 مساءً - حسب الخطة المنهجية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم وفق العام الدراسي الحالي أن تكون امتحانات جميع صفوف النقل في بداية يناير 2025 لتبدء من 11 يناير وتنتهي 16 يناير 2025، ولكن يتساءل طلاب الشهادة الإعدادية عن موعد امتحاناتهم ليكونوا علي أتم الاستعداد والتجهيز له، ومن خلال هذا المقال عبر موقعنا “اقرا نيوز” سوف نوفيكم بكافه الاخبار التي صرحت بيها وزارة التربية والتعليم لذلك تابع السطور الأتية.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025 وشكل امتحان البوكليت

يشغل بالي الطلاب والطالبات في المرحلة الإعدادية عن موعد امتحاناتهم وشكل امتحان البوكليت، حيث ان نظام البوكليت مطبق منذ سنوات عديدة وما هو الا كراسة واحدة تجمع بين الأسئلة وأماكن للإجابة في مكان واحد حيث يكون لكل سؤال مساحة للإجابة عنة في نفس الكراسة ويشمل الامتحان ما يقارب 20 سؤال متوزعين علي الكراسة، وتميز كراسة البوكلت بعلامة مائية تمنع الغش ونقل الكراسات بين إدارة واخري.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية

صرحت وزارة التربية والتعليم وفق الخطط المنهجية لهذا العام أن تكون امتحانات نصف العام الدراسي للشهادة الإعدادية بتاريخ 18 يناير 2025 24 يناير 2025 وتستمر ما يقارب أسبوعين ليشمل جميع المدراس الحكومة والخاص.

موعد أجازه نصف العام الدراسي لعام 2025

وقد حددت وزارة التربية والتعليم ميعاد إجازة نص العام الدراسي للفصل الأول تبدا مباشرة بعد الانتهاء من الامتحانات لجميع الصفوف لتبدا من:

يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 لتنتهي يوم الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025 لتشمل مدتها أسبوعين.

علي أن تكون العودة لاستكمال الفصل الدراسي الثاني بتاريخ يوم السبت الموافق 8 نوفمبر 2025.

مواصفات امتحان البوكليت للشهادة الإعدادية 2025

وبدأ الكثير من أولياء الأمور والطلاب بالبحث عن موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025 وشكل امتحان البوكليت، وذلك باعتبار أن هذا العام هو الأول في تطبيق نظام البوكلت علي طلاب الشهادة الإعدادية ويرغب الجميع في الاستعداد لهذا النظام الجديد من خلال الاطلاع علي الشكل والتدريب عليها قبل قدوم الامتحانات، والجدير بالذكر أن نظام البوكلت هو عبارة عن ضم كراسة الإجابة مع ورقة الامتحان في كراسة واحدة.