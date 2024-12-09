اكتشفوا كل جديد حول “لمستفيدي الحماية الاجتماعية”.. تحميل تطبيق حمايتي بلس لتحديث البيان السنوي 2024 “آبل ستورو أندرويد” سوبر كي من العمل العراقية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:11 مساءً - تحميل تطبيق حمايتي بلس لتحديث البيان السنوي حيث يعمل وزير العمل الاسدي العراقي على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، ومن هذا المنطلق أطلق تطبيق “حمايتي بلس” الإلكتروني، ويهدف التطبيق إلى تسهيل عملية تقديم وتحديث البيان السنوي للمستفيدين من إعانات الحماية الاجتماعية بشكل رقمي، ويمكن للمستفيدين تحميل التطبيق بسهولة عبر المتاجر الإلكترونية مثل “آبل ستور” و”أندرويد”، حيث يسعى التطبيق لتحويل جميع الإجراءات إلى النظام الإلكتروني، تمهيدا لإلغاء التعامل الورقي بالكامل.

تفاصيل طرح تطبيق حمايتي بلس

في حفل خاص حضره أعضاء لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، أعلنت الوزارة عن توفر تطبيق “حمايتي بلس” على منصات “آبل ستور” و”أندرويد” عبر تطبيق “سوبر كي”، ويوفر هذا التطبيق وسيلة مريحة لتحديث البيانات السنوية المرتبطة بالحماية الاجتماعية دون الحاجة إلى زيارة الدوائر الحكومية أو التعامل المباشر مع المستندات الورقية.

بدأ تشغيل التطبيق تجريبي اعتبارا من اليوم على أن يتم الانتقال الكامل إلى النظام الإلكتروني بحلول 1 يناير 2025، ويسعى هذا الإجراء إلى توفير الوقت والجهد على المستفيدين، مع تعزيز كفاءة الإجراءات الإدارية.

مميزات تطبيق حمايتي بلس

تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على تعزيز تجربة المستفيدين عبر تطبيق “حمايتي بلس”، الذي يقدم مجموعة من الخصائص المميزة التي تلبي احتياجات المستخدمين:

يسهل التطبيق عملية تقديم إثبات الحياة إلكترونيا باستخدام تقنية التعرف على الوجه، ما يقلل من احتمالات التزوير ويضمن صحة البيانات المقدمة.

يساهم التطبيق في تقليل زيارات المستفيدين للفروع، مع تعزيز كفاءة قواعد البيانات والإجراءات الرقمية، مما يسرع العمليات ويوفر الوقت.

أثبت التطبيق فاعليته في الكشف عن أكثر من 5000 حالة تزوير وانتحال، إضافة إلى ضبط 4000 معاملة مزورة، مما يضمن استخدام الدعم الحكومي بشكل عادل ومنصف.

إسهام تطبيق “جابي” في تحصيل الأموال

ضمن الجهود المبذولة لتحسين إدارة الأموال العامة، ساعد تطبيق “جابي” الوزارة في استرجاع مبالغ كبيرة من المتجاوزين على الإعانات، وتم استرداد نحو 320 مليار دينار عراقي خلال عام 2024، تضمنت 114 مليار دينار نقدا و26 مليار دينار عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني مثل POS.

خطط مستقبلية لتعزيز النظام الإلكتروني

تواصل الوزارة العمل على تحويل جميع المعاملات المتعلقة بالحماية الاجتماعية إلى المنصات الرقمية، ويهدف هذا التحول إلى تحسين الخدمة المقدمة، تسهيل الوصول للإعانات، وضمان حقوق المستفيدين في كافة أنحاء العراق، ويعكس هذا التوجه التزام الوزارة بتحقيق الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد، وتعزيز ثقة المواطنين في الأنظمة الحكومية.