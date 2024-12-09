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” تابع مغامرات الطبيعة ” أحدث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 National Geographic علي جميع الاقمار الصناعية المختلفة - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول ” تابع مغامرات الطبيعة ” أحدث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 National Geographic علي جميع الاقمار الصناعية المختلفة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:31 مساءً - تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك من أشهر القنوات الفضائية التي تقدم محتوي يخص الطبيعة وعالم الحيوان ،كما تعرض القناة العديد من المغامرات الجديدة في عالم البحار والمحيطات حول العالم ،ويبحث الكثير عبر محركات البحث عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ،وقد حققت القناة نسب مشاهدة عالية في كافة الدول العربية المختلفة ،وسوف نعرض اليكم من خلال هذا المقال أحدث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 علي النايل سات

اليكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك علي القمر الصناعي نايل سات.

  • القمر الصناعي نايل سات.
  • التردد الجديد للقناة : 11411
  • معدل الترميز للقناة: 27500
  • معامل الاستقطاب للقناة: أفقي
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 علي العرب سات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك علي القمر الصناعي عرب سات.

  • القمر الصناعي : عرب سات.
  • التردد الجديد للقناة: 11804
  • معدل الترميز للقناة: 27500
  • معامل الاستقطاب للقناة: أفقي
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4

خطوات تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 علي جهازك

لجميع متابعين ومحبي قناة ناشيونال جيوغرافيك تحميل القناة علي الأجهزة الخاصة بهم من خلال الترددات السابقة والخطوات الاتية :

  • أولاً : عليك أن تقوم بفتح قائمة الإعدادات الرئيسية من خلال جهاز التحكم.
  • ثانياً :قم باختيار ايقونة ” البحث اليدوي”.
  • ثالثاً : عليك تحديد القمر الصناعي الذي ترغب في تثبيته ( نايل سات أو عرب سات ).
  • رابعاً : عليك كتابة كافة بيانات التردد الجديد للقناة مثل التردد والاستقطاب وغيرهم.
  • خامساً : عليك الضغط علي زر البحث.
  • في النهاية انتظر حتي يتم تحميل القناة اليك ثم اضغط علي ايقونة “حفظ”.

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