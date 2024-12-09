اكتشفوا كل جديد حول عيار 21 بكم؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 وأسعار السبائك الذهبية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:31 مساءً - يهتم الكثير من الناس في جميع محافظات مصر عن معرفه أسعار الذهب اليوم لاعتباره من أكثر المعادن أهمية للكثير من الشباب المقبلين علي الزواج وبعض المستثمرين لما لها من أهميه في حفظ قيمة العملة فيه بعيدا عن كافه الظروف الاقتصادية لتأثر الذهب كثير بأسعار البورصة والدولار وتزيد قيمتها، ومن خلال هذا المقال عبر موقعنا “اقرا نيوز” سوف نوفيكم بكافه الاخبار.

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين الموافق 9 ديسمبر 2024 تراجع سعر الذهب اليوم عن مساء الاحد في التعاملات ليكون سعره اليوم كالاتي:

وصل سعر الذهب اليوم عيار 24 4,332للشراء، بينما للبيع 4,309 جنية.

وصل سعر الذهب اليوم عيار 18 3,249 للشراء، بينما للبيع 3,231جنية.

وصل سعر الذهب اليوم عيار 21 3,790 للشراء، بينما للبيع 3,770جنية.

وصل سعر الذهب اليوم عيار 14 2,527 للشراء، بينما للبيع 2,513جنية.

وصل سعر الذهب اليوم عيار 22 3,971 للشراء، بينما للبيع 3,949جنية.

وصل سعر الذهب اليوم عيار 12 2,166للشراء، بينما للبيع 2,154جنية.

وصل سعر الذهب اليوم عيار 9 1,624للشراء، بينما للبيع 1,616جنية.

أسعار سبائك الذهب في مصر

يعتبر السبائك الذهبية من اكثر الأشياء انتشار وتتم صناعتها من الذهب عيار 24 لما له من درجة نقاء: