“مجانية وغير مستعملة” استبدال اكواد فري فاير 2025 عبر منصة موقع جارينا - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:31 مساءً - تعتبر لعبة فري فاير من الألعاب المشهورة جدا والتي يفضل الكثير من الأشخاص ممارستها حيث تعمل على توفير الكثيرمن الفرص للأشخاص اللاعبين، ومن بينهم فرصة الحصول على كود مجاني لسكن الدب، مما يوفر لهم الحصول على شخصية مميزة داخل اللعبة وكذلك تغيير المظهر، وبالتالي يريدون معرفة طريقة لاستبدال أكواد فري فاير 2025 وهو ما سنقدمه لكم في هذا المقال.

استبدال اكواد فري فاير

يمكن للأشخاص الراغبين في استبدال اكواد فري فاير القيام بذلك بطريقة سهلة جدا من خلال اتباع الخطوات التالية:

● اذهب إلى موقع استبدال الأكواد

● بعد ذلك عليك تسجيل الدخول من خلال الدخول علي اي من التطبيقات المفضلة مثل جوجل أو فيسبوك أو إكس.

● ثم عليك كتابة الكود الذي يتكون من 12 أو 16 رقم وحرف فيالمكان المحدد له.

● ثم بعد ذلك يتم الضغط علي أيقونة استبدال وعليك الانتظار حتى تنتهي العملية.

● قم بفتح اللعبة ومن ثم عليك الاطلاع على المكافآت التي قدحصلت عليها.

أكواد فري فاير المجانية 2024

توجد مجموعة من أكواد فري فاير المجانية، للحصول على مكافآت مميزة وهي كالتالي:

● كود FFBC-VHGSD-XSAQ: يستخدم كحقيبة ظهر.

● كود FFAC-VKPE-Y987: يستخدم كمظلة.

● كود FFBC-VHGSD-XSAQ: يستخدم كقنبلة يدوية.

● بينما كود FFAC-VKPE-Y987: خاص بالرصاصة.

● كودFFBC-VHGSD-XSAQ: يتعلق بصندوق الإسعافات الأولية.

● أما كود FFAC-VKPE-Y987: خلص بالمعدات.

● كود FFBC-VHGSD-XSAQ: يستخدم كبندقية.

● كود FFAC-VKPE-Y987: يستخدم للحصول علي مسدس.

● كود FFAC-VKPE-Y987: للحصول علي قنبلة دخان.

● كذلك كود FFBC-VHGSD-XSAQ: يمكن من خلاله الحصول على سترة واقية من الرصاص.

● كود FFAC-VKPE-Y987: يحصل اللاعب من خلالها على خوذة.

● أما كود FFBC-VHGSD-XSAQ: يستخدم كأداة إصلاح.

● كودFFIC-RF85-4MZT : للحصول علي الجواهر المجانية.

● كما أن كود 4EUWRCXKPLV8: خاص بصندوق لوت سلاح ببغاء استوائي.

يحرص الكثير من عشاق ومحبي ألعاب الفيديو على تطوير الألعاب لتنفيذ العديد من المهام، للمنافسة في هذه اللعبة التي نجحت في اكتساب ثقة الكثير من روادها، لذلك يتسابق المتابعين من أجل الحصول على الأكواد المجانية وغير المستعملة للعبة فري فاير.