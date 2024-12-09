اكتشفوا كل جديد حول رسمياً.. جدول العطل الرسمية في الأردن 2025 للطلاب والموظفين بالمملكة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:44 مساءً - يبحث الكثر من الطلاب والموظفين في مملكة الأردن عبر محركات البحث عن جدول العطل الرسمية في الأردن 2025 ،حيث ينتظر الجميع العطلات الرسمية لاعتبارها عطلات فترات الراحة من العمل والدراسة المستمرة ،كما يستغل العديد من الاسرة هذه العطلات لتجديد نشاطهم من خلال النشاطات المختلفة مثل الخروج والتنزه ،وقد تم الإعلان جدول العطلات الرسمية للقطاعات المختلفة والطلاب في الأردن ،وسوف نعرض اليكم من خلال السطور الاتية جدول العطل الرسمية في الأردن 2025.

جدول العطل الرسمية في الأردن 2025 لطلاب المدارس

عطلة عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية توافق يوم السبت 25 مايو 2025.

عطلة عيد الفطر توافق يوم 31 مارس وتستمر حتي يوم 4 أبريل.

عطلة عيد الأضحى المبارك توافق يوم 6 يونيو.

عطلة الدراسية الصيفية توافق يوم 26 يونيو.

عطلة رأس السنة الميلادية توافق يوم 1 يناير 2025.

عطلة عيد العمال توافق يوافق 1 مايو 2025.

جدول العطلات الرسمية في الأردن 2025 للقطاعات المختلفة

عطلة عيد المجيد توافق يوم 25 ديسمبر 2024.

عطلة رأس السنة توافق يوم 1 يناير 2025.

عطلة الشعانين توافق يوم 31 مارس 2025.

عطلة إثنين الفصح توافق يوم 1 عام 2025.

عطلة عيد الفطر توافق يوم 31 مارس وتستمر حتى يوم الخميس 4 أبريل 2025.

عطلة عيد العمال توافق يوم 1 مايو 2025.

جدول العطلات المدرسية للطلاب المسيحين