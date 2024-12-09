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“حساب توفير” الآن رابط فتح حساب بنك الخرطوم 2025 من الهاتف والشروط المطلوبة عبر bankofkhartoum.com - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 03:24 مساءً - يبحث الكثير عبر محركات البحث عن رابط فتح حساب بنك الخرطوم 2025 من الهاتف حيث أعلن بنك الخرطوم عن إمكانية فتح الحساب الكترونياً مما يساعد السودانيين المقيمين خارج دول السودان في فتح حساب في البنك ليسهل عملية التحويل ،ويساعد الحساب الالكتروني تسهيل كافة التعاملات المالية بتوفير في الوقت والجهد ،وأصبح الكثر يعتمد علي التعاملات الالكترونية ،وسوف نعرض اليكم من خلال السطور الاتية رابط فتح حساب بنك الخرطوم 2025 من الهاتف.

رابط فتح حساب بنك الخرطوم 2025 من الهاتف

يمكن لجميع السودانيين الراغبين في تسجيل وفتح حساب الكتروني في بنك الخرطوم اتباع الخطوات الاتية :

  • في البداية عليك الدخول الي الموقع الرسمي لبنك الخرطوم الوطني من خلال هذا الرابط.
  • ثم عليك الانتقال الي ايقونة ” انشاء حساب جديد”.
  • بعد ذلك عليك ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.
  • ثم عليك الضغط على خانة اشتراك وفتح الحساب.
  • بعد ذلك عليك تحديد نوع الحساب المراد فتحته ( حساب جار ي، حساب توفير ).
  • ثم عليك أن قوم بملء الاستمارة التي تظهر أمامك بجميع البيانات الشخصية المطلوبة.
  • وعليك رفع كافة المستندات المطلوبة منك بصيغة pdf.
  • قبل إتمام عملية التسجيل عليك قراءة كافة الشروط والموافقة عليها.
  • في النهاية عليك الضغط علي زر الحفظ ثم فتح الحساب.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم 2025 من الهاتف

ولاكن وضع بنك الخرطوم بعض الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في فتح حساب الكتروني في البنك ،وتتضمن هذه الشروط الاتي :

  • يشترط أن يكون الشخص المتقدم سوداني الجنسية.
  • كما يشترك أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عام.
  • ويجب علي المتقدم امتلاك جواز سفر أو بطاقة شخصية سارية.
  • ويجب أن يكون المتقدم ليس لدية حساب مفعل في بنك الخرطوم سابقاً.
  • ويشرط أن يقوم المتقدم بإيداع 10,000 جنيه عند إنشاء الحساب الجديد.

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