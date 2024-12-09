اكتشفوا كل جديد حول بالخطوات.. الموارد البشرية تحدد آلية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد وأهم الشروط المطلوبة للحصول على الدعم - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:31 مساءً - يعتبر التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد من الخطوات الهامة التي يسعى إليه الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث أنه نظام دعم قوي تقدمه الحكومة السعودية، حيث يهدف إلى مساعدة الأفراد والأسر محدودة الدخل من خلال تقديم دعم مادي للمواطنين لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية ومواجهة الغلاء والظروف الاقتصادية الصعبة، كما تساعد على توفير التدريب المتميز وتوفير المجال أما الاستقلال المادي من خلال تهيئة الأفراد للعمل.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

حددت الحكومة السعودية ووزارة الضمان الاجتماعي مجموعة من الشروط للموافقة على التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، وعلى كل من تنطبق عليه تلك الشروط الإسراع للتسجيل والاستفادة من الحصول على دعم الضمان الاجتماعي الجديد، ومن أهم تلك الشروط المطلوبة:

أن يكون المتقدم على الحصول على الدعم من المواطنين ذات الجنسية والأصل السعودي.

أن يقيم المتقدم لدعم الضمان الاجتماعي إقامة دائمة ومستمرة داخل المملكة.

تقديم كافة الأوراق والمستندات التي تثبت أحقيته في دعم الضمان الاجتماعي الجديد.

لا يمتلك أي أصول أو أملاك أو عقارات.

ألا يزيد دخله عن القيمة المحددة من خلال الضمان الاجتماعي.

الضمان يشمل الفئات الاجتماعية مثل المطلقات والأرامل وكبار السن والطلاب، أصحاب الأمراض المزمنة والمواطنين ذوي الإعاقة والعاطلين عن العمل.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

حددت وزارة الموارد البشرية إمكانية التسجيل من خلال رابط الضمان الاجتماعي للحصول على الدعم وفق الشروط التي حددتها الوزارة، حيث يساعد التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد الوصول إلى الدعم المادي للمساعدة في مواجهة الظروف الصعبة للأفراد والأسر ذات الاحتياج ومحدودة الدخل، ومن أهم الخطوات اللازمة للتسجيل: