خد 21000 شدة مجاناً من الموقع الرسمي وخصومات شدات ببجي .. أشحن وألعب واحترف الآن - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:23 صباحاً - ببجي موبايل هي واحدة من أشهر ألعاب باتل رويال التي لاقت شهرة واسعة في جميع أنحاء العالم، ويعد شحن شدات ببجي من أكثر الأمور التي يهتم بها اللاعبون لتحسين تجربتهم داخل اللعبة، حيث توفر الشدات العديد من المزايا مثل شراء الملابس والأسلحة المميزة والمركبات، إضافة إلى صندوق العبور الذي يمنح اللاعب فرصة الحصول على أشياء حصرية، لذلك إذا كنت ترغب في معرفة كيفية شحن شدات ببجي بشكل صحيح، في هذه السطور سنشرح لك الطريقة المطلوبة.

طريقة شحن شدات ببجي

هناك عدة طرق لشحن شدات ببجي، ومن بين الطرق الأكثر شيوعاً هي الشحن من خلال متجر جوجل بلاي (Google Play)، لذلك إذا كنت تستخدم جهاز أندرويد، يمكنك شحن شدات ببجي بسهولة عبر متجر جوجل بلاي، هذه الطريقة تتطلب منك إضافة رصيد إلى حسابك في جوجل بلاي من خلال بطاقة هدايا أو عبر الدفع بواسطة بطاقة الائتمان، إليك الخطوات:

افتح متجر جوجل بلاي على جهازك.

اذهب إلى قائمة الرصيد أو إعادة الشحن.

اختر طريقة الدفع المناسبة لك سواء كانت بطاقة ائتمان أو عبر إضافة بطاقة هدايا.

بعد إضافة الرصيد، افتح لعبة ببجي موبايل.

اذهب إلى قسم الشحن واختيار عدد الشدات التي ترغب في شرائها.

سيتم خصم الرصيد من حساب جوجل بلاي، وسيتم إضافة الشدات إلى حسابك في اللعبة.

ولمستخدمي أجهزة آبل (iPhone و iPad)، يمكن شحن شدات ببجي عبر متجر آبل باستخدام نفس الطريقة التي يتم بها شراء التطبيقات.

كيفية شحن شدات ببجي60000+21000شدة

بعد الدخول إلى موقع الشحن Midas Buy يجب على اللاعب أن يقوم بتحديد قائمة الشراء ومن ثم يتم اختيار الباقة المراد شرائها وهي باقة 18000+6300.

شحن شدات ببجي من خلال بطاقات الشحن

يمكنك شراء بطاقات شحن شدات ببجي من العديد من المواقع المتخصصة أو المحلات التجارية، هذه البطاقة تحتوي على رمز يمكن إدخاله في اللعبة للحصول على الشدات، حيث تتمثل الخطوات في: