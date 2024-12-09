اكتشفوا كل جديد حول الكشف عن موعد جدول مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 وموعد مباراة الافتتاح امام انتر ميامي - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:48 صباحاً - يبحث العديد من عاشقين لكرة القدم علي معرفة موعد جدول مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، ومن المقرر ان يتم بداية البطولة في شهر يونيو القادم وتكون بداية الافتتاح مباراة الأهلي المصري امام انتر ميامي في مدينة ميامي، وهناك حالات بحث كثيرة علي منصات التواصل الاجتماعي علي معرفة بداية الانطلاقة في كأس العالم للأندية، والجدير بالذكر ان هذه البطولة تقام بالنظام الجديد والتي عدد المشاركين بها 32 فريق، وسوف نتعرف علي التفاصيل كاملة من خلال موقعنا اقرأ نيوز عن موعد جدول مباريات الأهلي في كاس العالم للأندية 2025 من خلال متابعة هذا المقال.

موعد جدول مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

يبحث جماهير المارد الأحمر علي جدول المباريات الخاص بالنادي الأهلي ومن المقرر ان تبدأ اول مباراة بين الأهلي المصري وانتر ميامي في يوم الجمعة 14 يونيو 2025 المقبل، وسوف تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيتها المحلي ومن الطبيعي ان هذا التوقيت يختلف عن مصر بفارق سبعة ساعات، وسوف تكون المباراة في الثالثة فجرا بتوقيت مصر في يوم 15 يونيو 2025. وستكون المباراة علي ملعب هارد روك في ميامي.

جدول مباريات الأهلي في كأس العالم

من المقرر ان الجولة الثانية تكون الأهلي امام بالميراس، وذلك في يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024، وذلك في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيتها المحلي، وستكون في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر، وستقام المباراة علي ملعب ميت لايف في نيويورك.

بينما تأتي الجولة الثالثة امام فريق بورتو: وسيكون موعد بداية المباراة في يوم الأحد الموافق 23 يونيو 2025، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت محلي وسوف تكون في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت مصر في يوم 24 يونيو 2025، وستقام المباراة علي ملعب ميت لايف في نيويورك.