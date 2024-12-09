رابط استخراج نتائج القبول المباشر والموازي الدور الثالث 2024 عبر dirasat-gate.org وشروط التقديم المطلوبة - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:48 صباحاً - تعد مسألة نتائج القبول المباشر والموازي الدور الثالث من أبرز الأمور التي شغل بال الكثير من الطلاب والطالبات الذين يريدوا متابعة تعليمهم الجامعي في دولة العراق، حيث يرغب هؤلاء الطلاب في تحقيق أهدافهم الأكاديمية بواسطة التقديم في تخصصات تناسب رغباتهم المستقبلية، وتحاول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية جاهدة في توفير نظام يسهل في مسألة التقديم للمرحلة الدراسية الجديدة، ولذلك فمن خلال هذه المقالة سنوضح لكم الآن خطوات استخراج نتائج القبول الموازي الدور الثالث 2024 والشروط المطلوبة للتقديم في التعليم الموازي في العراق.

رابط استخراج نتائج القبول المباشر والموازي الدور الثالث 2024

سنوضح لكم كيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بسهولة، وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الشروط المطلوبة للتقديم في التعليم الموازي بالعراق 2024

وبعد أن وضحنا لكم خطوات الاستعلام عن النتيجة، سوف نعرض لكم التفاصيل الخاصة بشروط التقديم في التعليم الموازي بالعراق 2024: