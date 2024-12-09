اكتشفوا كل جديد حول وزارة الداخلية السعودية .. خطوات تجديد جواز السفر السعودي 2025 عبر منصة أبشر الإلكترونية absher.sa - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:18 صباحاً - أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن كيفية تجديد جواز السفر السعودي لعام 2025، حيث يمكن للمواطنين استخدام منصة أبشر الإلكترونية لتسهيل عملية التجديد، وقد ذكرت المديرية العامة للجوازات أن على الراغبين في التجديد دفع الرسوم المطلوبة التي تبلغ 300 ريال سعودي لتجديد الجواز لمدة 5 سنوات، و600 ريال سعودي للتجديد لمدة 10 سنوات وفقاً لمجموعة محددة من الشروط التي يجب استيفاؤها، وفيما يلي سوف نوضح لكم خطوات تجديد جواز السفر السعودي 2025 لهذا تابعونا الان.

خطوات تجديد جواز السفر السعودي 2025

شرحت المديرية العامة للجوازات الخطوات اللازم اتباعها لتجديد جواز السفر السعودي لعام 2025:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر. تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك. إدخال رمز التحقق المرسل إلى جوالك لتأكيد الدخول. اختيار أيقونة “خدماتي” من القائمة الرئيسية. الانتقال إلى خيار “تجديد جواز السفر”. تحديد الشخص الذي ترغب في تجديد جواز سفره، سواء لنفسك أو لأحد أفراد عائلتك المسجلين. ملء جميع البيانات المطلوبة، واختيار مدة التجديد المطلوبة (5 أو 10 سنوات)، بالإضافة إلى تحديد طريقة استلام الجواز الجديد. سداد الرسوم إلكترونيًا عن طريق خدمة السداد أو باستخدام بطاقة الائتمان. مراجعة جميع المعلومات المدخلة للتأكد من صحتها. إرسال الطلب وانتظار رسالة تأكيد ترسل إليك عبر الجوال. استلام الجواز الجديد من أحد مكاتب الجوازات أو طلب توصيله لمكان إقامتك عبر خدمة التوصيل.

شروط تجديد جواز السفر السعودي لعام 2025

وضعت المديرية العامة للجوازات مجموعة من الشروط التي يجب استيفاؤها لتجديد جواز السفر السعودي لعام 2025: