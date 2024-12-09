اكتشفوا كل جديد حول فتح حساب بنك الخرطوم في 3 دقائق.. فرصة محدودة للحصول على عروض خاصة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:18 صباحاً - تم الإعلان عن كيفية فتح حساب في بنك الخرطوم، ويأتي ذلك بعد قيام الكثير من المواطنين بالبحث عن هذا الموضوع، فقد أصبحت الخدمات المصرفية أكثر سهولة في دولة السودان. يمكن للمواطنين فتح الحساب بسهولة عبر الإنترنت، ويُعتبر هذا البنك أحد أهم وأبرز البنوك التي تعمل على تقديم الكثير من المزايا، ومن بينها فتح الحسابات بشكل إلكتروني، مما سهل على المواطنين فتح الحسابات بأمان وسهولة.

فتح حساب بنك الخرطوم عبر تطبيق بنكك

هناك عدد كبير من التساؤلات حول بنك الخرطوم، ومن أبرزها ما يلي:

كيفية فتح حساب بنك الخرطوم بصورة إلكترونية دون الحاجة للسفر إلى دولة السودان.

كيفية فتح الحساب من خلال التطبيق عبر الإنترنت.

كيفية فتح حساب في بنك الخرطوم

أعلن بنك الخرطوم عن عودة فتح الحسابات البنكية بشكل إلكتروني بعد توقف دام تسعة أشهر، بسبب اندلاع الحرب التي أدت إلى إغلاق الفروع. لفتح الحساب، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. زيارة موقع بنك الخرطوم الإلكتروني.

2. التسجيل في حال عدم وجود حساب للمستخدم.

3. في حالة التسجيل، يجب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

4. الضغط على زر “فتح الحساب” وكتابة جميع البيانات اللازمة بدقة.

5. إرفاق جميع المستندات والأوراق المطلوبة، مثل جواز السفر وصورة البطاقة.

6. الموافقة على جميع الأحكام والشروط المطلوبة.

7. التأشير على خانة “إرسال الطلب”.

كيفية تنشيط حساب بنك الخرطوم 2024

لتنشيط الحساب في بنك الخرطوم، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. زيارة أقرب فرع لبنك الخرطوم مع وجود بطاقة الهوية.

2. ملء استمارة لتنشيط الحساب.

3. الاتصال بخدمة العملاء عبر الرقم 183.

الأوراق اللازمة لفتح حساب في بنك الخرطوم

لكي يتم فتح حساب في بنك الخرطوم، يجب توافر الأوراق والمستندات التالية: