اكتشفوا كل جديد حول جودة عالية.. تردد قناة وناسة الجديد للأطفال 2025 على الاقمار الصناعية المختلفة عرب سات ونايل سات - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:18 صباحاً - يبحث العديد من الآباء والامهات في الوطن العربي الان عن تردد قناة وناسة الجديد للأطفال 2025 على الأقمار الصناعية المختلفة عرب سات ونايل سات، وهذا من اجل تنزيل القناة على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم ، ولتسلية أوقات فراغ أطفالهم من خلال هذه الأغاني والاناشيد سهلة الحفظ والسمع التي تعرضها القناة، من الجدير بالذكر ان قناة وناسة في فترة قصيرة للغاية اثبتت نفسها وسط كافة القنوات الفضائية الأخرى التي تهتم بعرض محتوى ترفيهي للأطفال، ومن خلال الفقرات الاتية سوف نوفر لكم متابعينا اخر اصدار لتردد القناة على مختلف الأقمار الصناعية.

تردد قناة وناسة الجديد للأطفال 2025

تعتبر قناة وناسة حاليا هي افضل قناة فضائية تهتم بعرض محتوى ترفيهي ومسلي للأطفال في عمر الظهور، لذلك يتم البحث بشكل مكثف من قبل الكثير من أولياء الأمور في الوطن العربي عن التردد الجديد الخاص بها على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات، لذلك حرص موقعنا الاخباري” إقرأ نيوز” بأن يوفر اخر تحديث لتردد قناة وناسة في الفقرات التالية:

تردد قناة وناسة الجديد للأطفال 2025 نايل سات

القمر الصناعي المستقبل للقناة يكون: نايل سات.

التردد الجديد للقناة هو: 11430

معامل الاستقطاب للقناة يكون: عمودي.

معدل الترميز يكون: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 4/3.

جودة الصوت والصورة تكون: HD.

تردد قناة وناسة لولو الجديد عرب سات