اكتشفوا كل جديد حول الإتحاد الدولي يحدد موعد حفل جائزة ذا بيست 2025 والمرشحين للجائزة وما هي القنوات الناقلة للحفل ؟؟ - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:09 صباحاً - لقد اقترب موعد الكشف عن المرشحين لجائزة ذا بيست لعام 2025، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم تكريماً لأفضل اللاعبين وحراس المرمى والمدربين، وتعتبر هذه الجائزة ذات أهمية كبرى في عالم كرة القدم، حيث تعد تقديرا للتميز والإنجاز في هذا المجال لذا تحظى باهتمام واسع من قبل مشجعي الرياضة الأكثر شعبية في العالم، وفي هذا المقال سنستعرض أسماء المرشحين لهذا العام بالإضافة إلى الموعد المتوقع لإقامة حفل توزيع الجوائز.

أبرز المرشحين لجائزة أفضل لاعب لعام 2025

تشكل أسماء اللاعبين المرشحين لجائزة ذا بيست لعام 2025 محور اهتمام كبير بين عشاق كرة القدم، وتحدد الفيفا أفضل لاعب بناءً على الأداء والإنجازات المحققة خلال العام، إليكم قائمة بأبرز المرشحين:

ليونيل ميسي من فريق إنتر ميامي

فينيسيوس جونيور من فريق ريال مدريد

كيليان مبابي من فريق باريس سان جيرمان

إرلينغ هالاند من فريق مانشستر سيتي

جوديل بيلينغهام من فريق ريال مدريد

المرشحون لجائزة أفضل حارس مرمى لعام 2025

لا تقل جائزة أفضل حارس مرمى أهمية عن جائزة أفضل لاعب، حيث انها حازت ايضا على اعجاب ومتابعه العديد من الاشخاص وتاتي قائمه افضل المرشحين لها كالتالي:

إميليانو مارتينيز من فريق أستون فيلا

إيدرسون من فريق مانشستر سيتي

جيانلويجي دوناروما من فريق باريس سان جيرمان

مايك مينيان من فريق ميلان

موعد حفل جائزة ذا بيست 2025

لم يتم الإعلان بعد عن التاريخ المحدد لإقامة حفل تكريم الفائزين بجائزة ذا بيست لعام 2025، لكن من المتوقع أن ينظم الحفل خلال شهر يناير مع بداية العام الجديد 2025 وسيعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن الموعد الدقيق في وقت لاحق مع الاعلان بشكل رسمي عن جميع الاشخاص المرشحين سواء لافضل لاعبين او حراس او مدربين في عالم كره القدم ، وسوف يتم نقل الحفل علي قناة بي ان سبورت المفتوحة.